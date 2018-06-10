На «Кинотавре» выбрали сразу два лучших дебюта

ревью

Фестивальная колонка Кинотавр-2018: «Сердце мира» Наталии Мещаниновой Мой ласковый и нежный зверь: алабаи, неприкаянность и лесная аритмия

Новости кино «Однажды в Голливуде»: Джеймс Марсден сыграет в девятом фильме Тарантино К актёрскому ансамблю картины также присоединилась Джулия Баттерз.

Ролики фильмов «Большая афера в маленьком городе» Жители провинциального городка делают все, чтобы заставить единственного доктора не уезжать.