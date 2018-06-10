На «Кинотавре» выбрали сразу два лучших дебюта

«Мы считаем оба процесса над российским и украинским режиссерами сугубо политическими. Мы ратуем за освобождение Кирилла Серебренникова. В случае Олега Сенцова мы с надеждой следим за попытками, к сожалению, медленными и непоследовательными организации российско-украинского обмена заложниками необъявленной войны. Мы присоединяем свой голос к голосам тех в России, Украине и мире, кто борется за свободу Серебренникова и Сенцова», – сказал Плахов.
Один из лауреатов Александр Горчилин, артист «Гоголь-центра» также поблагодарил Кирилла Серебренникова.
«Я очень надеюсь, что он посмотрит и наш фильм когда-нибудь, и главное, что он увидит свой фильм «Лето» на большом экране. Я знаю, что он нас всех здесь очень любит, переживает за нас, и было бы здорово, чтобы он оказался с нами рядом», – сказал Горчилин.
Фильм «Кислота» рассказывает о поколении 20-летних, исследующих себя, свое окружение, чувства, эмоции. В погоне за ответами на собственные вопросы, они как химическое вещество разъедают себя и мир вокруг, чтобы в конечном счёте научиться не слушать, а слышать, не смотреть, а видеть. И найти свой путь.
В центре картины «Глубокие реки» младший сын, который возвращается домой, в кавказскую глубинку, чтобы помочь консервативным отцу и братьям выполнить прибыльный заказ по заготовке леса. Владимир Битоков – выпускник мастерской Александра Сокурова.
В жюри конкурса дебютов, который в этом году впервые с 2003 года проходил на «Кинотавре», входили режиссер Андрей Прошкин, актриса Равшана Куркова, оператор Михаил Хасая, делегат Берлинале, ректор SOFA Николай Никитин, возглавлял жюри кинокритик, почетный президент ФИПРЕССИ Андрей Плахов.
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