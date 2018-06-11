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Режиссер короткометражки «Лалай-Балалай» работает над первым полным метром

11 июня
2018 год

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11 июня 2018
Режиссер фильма «Лалай-Балалай», в прошлом году победившего в конкурсе «Кинотавр. Короткий метр», Руслан Братов готовится к съемкам своего первого полнометражного фильма под рабочим названием «Экспресс». Производством ленты будет заниматься студия «Стереотактик». В настоящее время идут переговоры с потенциальной компанией-партнером, имя которой пока не разглашается.

Режиссер короткометражки «Лалай-Балалай» работает над первым полным метром
фото: Съемочная группа фильма "Лалай-Балалай"/пресс-служба "Кинотавра"

«За последний год Руслан вместе с Евгением Сытым, исполнителем главной роли в «Лалай-Балалай», написали сценарий полного метра под рабочим названием «Экспресс». Это драма про шанс, судьбу, соблазн и выбор. Пиратская история. Мы как студия запускаем проект этой осенью», – рассказал Кино-театр.ру продюсер Сергей Яхонтов.

Картина расскажет о молодых жителях Черкесска – родного города режиссера. Сюжет строится вокруг букмекерской конторы, где главные герои делают ставку «Экспресс» – небольшая сумма денег ставится на цепь выигрышей. Математически шанс победы очень мал, так как предугадать результаты разных соревнований крайне сложно, но если это происходит, выигрыш невероятен.

«Сценарий начинался с небольших заметок, персонажей и диалогов. Для развития истории нужна была знакомая площадка, особенности которой мне хорошо известны, которая насыщала бы героев, направляла их, задавала правила их жизням. Черкесск стал таким местом действия, я бы даже сказал действующим лицом в истории. Я хорошо знаю этот город, и, в то же время, уже достаточно отдалился за эти годы, чтобы его немного романтизировать. Один из главных героев – Илья – восемнадцатилетний парень, который находится на той границе, когда ты стал совершеннолетним, но абсолютно не знаешь, чего хочешь от жизни, зато полон сил и энергии этого добиться. Реальность вокруг не подкидывает особого выбора. У многих молодых людей там есть единственная мечта – о побеге в Москву», – отметил Руслан Братов.

Если все сложится по планам группы, фильм будет готов весной 2019 года.
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