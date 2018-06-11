Исайя Мустафа сыграет в продолжении «Оно»

Актер Исайя Мустафа
получил роль во второй части хоррора «Оно
»: ему предстоит сыграть Майкла Ханлона. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter
.
В очередной экранизации романа Стивена Кинга в роли Пеннивайза вновь предстанет Билл Скарсгард
. Взрослую Беверли Марш сыграет Джессика Честейн
. Джеймс Макэвой
станет Биллом Денбро, Билл Хэйдер
— Ричи Тозиером, а Джеймс Рэнсон
— Эдди Каспбраком.
фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images
Режиссёрское кресло ленты занял Энди Мускетти
, который работал над первой частью. Продюсированием займется его сестра Барбара
, а сценарий подготовит Гэри Доберман
.
Старт съёмочного периода картины «Оно: Часть 2» запланирован на июль, в прокате её следует ожидать 6 сентября 2019 года.
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