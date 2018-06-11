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Исайя Мустафа сыграет в продолжении «Оно»

11 июня
2018 год

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11 июня 2018
Актер Исайя Мустафа получил роль во второй части хоррора «Оно»: ему предстоит сыграть Майкла Ханлона. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

В очередной экранизации романа Стивена Кинга в роли Пеннивайза вновь предстанет Билл Скарсгард. Взрослую Беверли Марш сыграет Джессика Честейн. Джеймс Макэвой станет Биллом Денбро, Билл Хэйдер — Ричи Тозиером, а Джеймс Рэнсон — Эдди Каспбраком.

Исайя Мустафа сыграет в продолжении «Оно»
фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Режиссёрское кресло ленты занял Энди Мускетти, который работал над первой частью. Продюсированием займется его сестра Барбара, а сценарий подготовит Гэри Доберман.

Старт съёмочного периода картины «Оно: Часть 2» запланирован на июль, в прокате её следует ожидать 6 сентября 2019 года.
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