Paramount взялась за байопик Боба Марли

Студия Paramount Pictures
приступила к созданию картины про Боба Марли
. Об этом сообщает издание Deadline
.
В работе над лентой также поучаствует сын легендарного музыканта – Зигги Марли
.
фото: AFP
Фильм сейчас находится на ранней стадии производства, команда ведет поиски продюсера и режиссера. Дата начала съемок и премьеры ленты также не назначены.
В центре сюжета окажутся жизнь и карьера музыканта, который познакомил мир с регги. Известно, что в отличие от других фильмов про Марли, создатели этой ленты большое внимание уделят музыке.
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