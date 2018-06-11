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Paramount взялась за байопик Боба Марли

11 июня
2018 год

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11 июня 2018
Студия Paramount Pictures приступила к созданию картины про Боба Марли. Об этом сообщает издание Deadline.

В работе над лентой также поучаствует сын легендарного музыканта – Зигги Марли.

Paramount взялась за байопик Боба Марли
фото: AFP

Фильм сейчас находится на ранней стадии производства, команда ведет поиски продюсера и режиссера. Дата начала съемок и премьеры ленты также не назначены.

В центре сюжета окажутся жизнь и карьера музыканта, который познакомил мир с регги. Известно, что в отличие от других фильмов про Марли, создатели этой ленты большое внимание уделят музыке.
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