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Эллен Бёрстин сыграет бабушку Натали Портман в драме Ноа Холи

11 июня
2018 год

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11 июня 2018
Эллен Бёрстин получила роль в новой драме Ноа Холи, основанной на реальных событиях. Об этом сообщает издание Variety.

Эллен Бёрстин сыграет бабушку Натали Портман в драме Ноа Холи
фото: REUTERS/DANNY MOLOSHOK/NEWSCOM

Сейчас безымянный проект ранее был анонсирован под названием «Маленькая голубая точка». Главные роли в ленте исполнят Натали Портман и Джон Хэмм: они сыграют любовников, чьи романтические отношения обернутся настоящей драмой, когда героиня узнает о том, что ей изменяют.

Бёрстин предстанет в роли бабушки главной героини. К актерскому составу также присоединится Дэн Стивенс. Сценарий ленты, старт съемок которой запланирован на этот год, готовят Брайан Браун и Эллиот ДиДжузеппи.

В центре сюжета – жизнь исследователя NASA, которая после продолжительной работы в космосе возвращается на Землю с психическим расстройством.
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