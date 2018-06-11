Эллен Бёрстин сыграет бабушку Натали Портман в драме Ноа Холи

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Новости кино Исайя Мустафа сыграет в продолжении «Оно» Начало съемок хоррора запланировано на июль.

Новости кино Paramount взялась за байопик Боба Марли В создании ленты участвует сын легендарного музыканта.

Лайфстайл Владимир Машков отменил прием абитуриентов в школу Олега Табакова Актер еще не освоился на новой должности

Фестивальная колонка Кинотавр-2018: «Сердце мира» Наталии Мещаниновой Мой ласковый и нежный зверь: алабаи, неприкаянность и лесная аритмия

Ролики фильмов «Большая афера в маленьком городе» Жители провинциального городка делают все, чтобы заставить единственного доктора не уезжать.