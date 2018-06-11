Галь Гадот и Дуэйн Джонсон станут героями комедии от создателя ленты «Мы – Миллеры»

Галь Гадот
и Дуэйн Джонсон
получили главные роли в экшн-комедии Red Notice. Об этом сообщает издание Deadline
.
Режиссерское кресло проекта занял Роусон Маршалл Тёрбер
, который работал над такими лентами, как «Мы – Миллеры
», «Полтора шпиона
»и «Вышибалы
».
фото: JORDAN STRAUSS/INVISION/AP/REX/SHUTTERSTOCK
Сюжет проекта держится в секрете, однако известно, что Джонсон, вероятнее всего, сыграет агента Интерпола, а Гадот – блестящую и загадочную фигуру в мире искусства.
Кроме того, издание отмечает, что действие будет разворачиваться вокруг героев Джонсона и Гадот и еще одного персонажа: кто сыграет третью центральную роль, создатели ленты пока не определили.
Съемки ленты запланированы на апрель 2019 года, а премьера намечена на 12 июня 2020.
обсуждение >>