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Галь Гадот и Дуэйн Джонсон станут героями комедии от создателя ленты «Мы – Миллеры»

11 июня
2018 год

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11 июня 2018
Галь Гадот и Дуэйн Джонсон получили главные роли в экшн-комедии Red Notice. Об этом сообщает издание Deadline.

Режиссерское кресло проекта занял Роусон Маршалл Тёрбер, который работал над такими лентами, как «Мы – Миллеры», «Полтора шпиона»и «Вышибалы».

Галь Гадот и Дуэйн Джонсон станут героями комедии от создателя ленты «Мы – Миллеры»
фото: JORDAN STRAUSS/INVISION/AP/REX/SHUTTERSTOCK

Сюжет проекта держится в секрете, однако известно, что Джонсон, вероятнее всего, сыграет агента Интерпола, а Гадот – блестящую и загадочную фигуру в мире искусства.

Кроме того, издание отмечает, что действие будет разворачиваться вокруг героев Джонсона и Гадот и еще одного персонажа: кто сыграет третью центральную роль, создатели ленты пока не определили.

Съемки ленты запланированы на апрель 2019 года, а премьера намечена на 12 июня 2020.
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