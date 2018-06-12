Джеймс Ван вернёт на экраны опасных пауков

Джеймс Ван
взялся за ремейк культового комедийного хоррора «Боязнь пауков»
, поставленного Фрэнком Маршаллом
в далёком 1990-м, сообщает Deadline
.
Маститый хоррормейкер ограничится лишь продюсированием ленты, а сам Маршалл выступит в качестве исполнительного продюсера. За производство отвечают компании Amblin Entertainment и Atomic Monster Productions. В настоящий момент ведутся активные поиски сценариста и режиссёра.
Оригинал с участием Джеффа Дэниэлса
, Джона Гудмана
, Харли Джейн Козак
и Джулиана Сэндза
рассказывал о большом пауке-убийце из джунглей Южной Америки, который очутился в небольшом калифорнийском городке благодаря тому, что спрятался в гробу. По приезде он познакомился с местными собратьями, и на свет появились особо опасные гибриды, способные закусать людей до смерти.
Пока неизвестно, сыграет ли в новом фильме кто-то из оригинала.
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