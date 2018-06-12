Шонда Раймс расскажет про Остапа Бендера в юбке

Шонда Раймс
приступила к работе на стриминговый сервис Netflix.
Согласно Variety
, создательница «Анатомии страсти»
напишет сценарий к сериалу, посвящённому Остапу Бендеру в юбке — 27-летней аферистке из России Анне Делви
(она же Анна Сорокина
), умудрившейся раскошелить богатеньких буратин в Нью-Йорке. Теперь её ждёт тюремный срок длительностью в 15 лет.
Основой для телешоу послужит статья Джессики Пресслер «Как Анна Дельви обманывала людей на нью-йоркских вечеринках»
, опубликованная недавно в New York Magazine, права на которую приобрели Netflix и компания Shondaland, принадлежащая Раймс.
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