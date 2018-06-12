Пол Хоган сыграет самого себя

Звезда «Крокодила Данди» Пол Хоган
сыграет главную роль в картине «Замечательный мистер Данди»
, сообщает THR
.
Актёр воплотит полувымышленную версию самого себя. По сюжету он собирается получить рыцарство за свои заслуги, но незадолго до вручения его имя и репутация оказываются уничтожены.
Режиссёрское кресло фильма займёт Дин Мёрфи
(«Странная парочка»
), он же продюсирует вместе с Найджелом Оделлом
.
Интерес к австралийскому актёру возобновился после того, как в начале текущего года в рамках Суперкубка был продемонстрирован трейлер ленты «Данди: Сын легенды возвращается домой»
с участием Дэнни Макбрайда
.
обсуждение >>