«Изгоя» Стивена Кинга превратят в сериал

Компания Media Rights Capital превратит новый детективный роман Стивена Кинга «Изгой»
(The Outsider) в десятисерийный триллер, утверждает Deadline
.
Сценарий к телевизионной адаптации напишет Ричард Прайс
(«Двойка»
). Марти Бауэн
и Джек Бендер
, работавшие вместе над экранизацией «Мистера Мерседеса»
, выступят исполнительными продюсерами. Бендер также поставит пилотный эпизод.
Роман рассказывает о тренере юношеской лиги, учителе английского языка, примерном муже и отце двух девочек Терри Мейтленде, которого арестовали по подозрению в убийстве 11-летнего мальчика. Несмотря на то, что у главного героя есть железное алиби, его ДНК было найдено на месте преступления вместе с отпечатками пальцев.
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