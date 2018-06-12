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«Изгоя» Стивена Кинга превратят в сериал

12 июня
2018 год

Новости кино >>
12 июня 2018
Компания Media Rights Capital превратит новый детективный роман Стивена Кинга «Изгой» (The Outsider) в десятисерийный триллер, утверждает Deadline.

Ричард Прайс
фото: vanityfair.com

Сценарий к телевизионной адаптации напишет Ричард Прайс («Двойка»). Марти Бауэн и Джек Бендер, работавшие вместе над экранизацией «Мистера Мерседеса», выступят исполнительными продюсерами. Бендер также поставит пилотный эпизод.

Роман рассказывает о тренере юношеской лиги, учителе английского языка, примерном муже и отце двух девочек Терри Мейтленде, которого арестовали по подозрению в убийстве 11-летнего мальчика. Несмотря на то, что у главного героя есть железное алиби, его ДНК было найдено на месте преступления вместе с отпечатками пальцев.
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