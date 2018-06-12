Джозеф Гордон-Левитт и Элайджа Вуд посетили выставку E3

Джозеф Гордон-Левитт и Элайджа Вуд стали участниками пресс-конференции Ubisoft, состоявшейся в рамках главной выставки игровой индустрии E3, проходящей в Лос-Анджелесе.
Звезда «Властелина колец» представил публике трейлер VR-игры Transference, в которой геймерам предлагается окунуться в цифровую симуляцию, созданную больным разумом учёного с использованием воспоминаний членов его семьи.
Гордон-Левитт и вовсе оказался в команде, причастной к созданию долгожданного сиквела культовой игры Мишеля Анселя Beyond Good and Evil. Актёр возглавляет студию Hitrecord, сотрудничающую с разработчиками второй части.
Главными событиями выставки в этом году стали показы трейлеров к играм Cyberpunk 2077, Devil May Cry 5, Fallout 76, Rage 2, DOOM Eternal, Assassin's Creed Odyssey, Last of Us Part 2 и ремейку Resident Evil 2.
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