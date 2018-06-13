Геннадий Хазанов озвучит попугая Кешу в новых сериях истории

Геннадий Хазанов
согласился принять участие в создании пилотной серии истории о приключениях попугая Кеши из мультсериала «Возвращение блудного попугая
»: актер озвучит главного героя.
«Начало работы. У меня нет сценария еще. Принципиальное согласие я дал
», — цитирует его агентство РИА Новости
.
Ранее председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева
сообщила, что студия решила создать пилотный эпизод продолжения мультсериала, в случае успеха которого будет запущена работа над следующими сериями. Также планируется снять полнометражный фильм по мотивам истории.
Первая серия «Возвращения блудного попугая» вышла в 1984 году. Режиссёром выступил Валентин Караваев
, которого советские зрители уже знали, как создателя мультфильма «Дед Мороз и лето
». Всего вышло шесть выпусков, три из которых были созданы уже в постсоветский период.
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