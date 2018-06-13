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Геннадий Хазанов озвучит попугая Кешу в новых сериях истории

13 июня
2018 год

Новости кино >>
13 июня 2018
Геннадий Хазанов согласился принять участие в создании пилотной серии истории о приключениях попугая Кеши из мультсериала «Возвращение блудного попугая»: актер озвучит главного героя.

«Начало работы. У меня нет сценария еще. Принципиальное согласие я дал», — цитирует его агентство РИА Новости.

Геннадий Хазанов озвучит попугая Кешу в новых сериях истории

Ранее председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева сообщила, что студия решила создать пилотный эпизод продолжения мультсериала, в случае успеха которого будет запущена работа над следующими сериями. Также планируется снять полнометражный фильм по мотивам истории.

Первая серия «Возвращения блудного попугая» вышла в 1984 году. Режиссёром выступил Валентин Караваев, которого советские зрители уже знали, как создателя мультфильма «Дед Мороз и лето». Всего вышло шесть выпусков, три из которых были созданы уже в постсоветский период.
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