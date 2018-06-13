Екатерина Вилкова и Ирина Розанова играют в дочки-матери в новой драме СТС

Екатерина Вилкова и Ирина Розанова исполнят главные роли в новой спортивной драме «Мамы в спорте», производством которой занимаются СТС и «Арт Пикчерс Вижн».
Актрисам предстоит сыграть дочь и мать с прямо противоположными взглядами на воспитание чемпионов по плаванию.
фото: СТС
«Безусловно, меня привлёк сильный характер моей героини. Она – тренер, а на мой взгляд, такие люди обладают силой воли, умеют находить общий язык с детьми, любить их, но при этом не гладить по головке. Иногда нужна жёсткость, без неё никак. Впрочем, любой актер вам скажет, что он адвокат своей роли», — рассказала Розанова.
«Сегодня мы буквально уходим в четырёхмесячное плавание с большим спортивным проектом. Но, в отличие от «Молодёжки», рассказывающей о мужском командном спорте, наша новая история про одиночек и противостояние двух сильных женщин — матери и дочери», — заявил он в день старта съемок.
Работая над сценарием, Екатерина Щербатюк и Наргиз Багирзаде посещали соревнования по плаванию и обращались за консультацией к заслуженному тренеру России Виктору Коршунову и трёхкратной чемпионке Европы Станиславе Комаровой.
фото: СТС
По сюжету 17-летней Веры было всё: золото на соревнованиях, любимый человек, обожаемый папа, мама-тренер по плаванию. Но после предательства мамы в один момент от Веры «уплыла» вся её успешная жизнь: девушка неожиданно покидает большой спорт и остаётся одна с ребёнком на руках. Спустя 15 лет она стала успешным тренером, среди подопечных которого — сын Кирилл. Только прошлое не отпускает Веру и преподносит заманчивое предложение. И теперь бывшей чемпионке придётся вновь столкнуться не только с коварством собственной матери, готовой пойти на всё ради больших побед, но и экс-парнем, возглавившим сборную страны по плаванию.
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