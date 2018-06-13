Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Максим Щеголев и Александр Бухаров стали разведчиками

13 июня
2018 год

Новости кино >>
13 июня 2018
«Киностудия КИТ» и кинокомпания IKa film приступили к съёмкам военно-исторической драмы «Батальон» для телеканала НТВ.

Главные роли в картине исполняют Максим Щеголев, Александр Бухаров, Михаил Бабичев, Полина Ястребова и Пьер Бурель.

Максим Щеголев и Александр Бухаров стали разведчиками
фото: НТВ

Сценарий четырехсерийного фильма, действие которого развернется в 1999 году, подготовил Дмитрий Терехов. За режиссуру отвечает Алексей Быстрицкий.

«Главная тема, которую мы поднимаем в фильме: что может остановить ад войны и кто может ему противостоять? Наши герои попытаются ответить на этот вопрос. Убедительности и достоверности их исканиям добавит тот факт, что сценарий основан на реальных событиях», – отмечает он.

Максим Щеголев и Александр Бухаров стали разведчиками
фото: НТВ

Лента расскажет о том, как десять разведчиков пытаются отстоять территорию аэропорта Приштина перед превосходящими в шестьдесят раз силами соперника. Ситуация осложняется тем, что оружия нет, воздушное пространство закрыто, а до ближайшего российского батальона почти 10 часов ходьбы. Единственным, кто может помочь и добыть вооружение, остается разведчик Андрей, ранее внедрённый в армию Косово. Однако выполнить задание Андрею мешают цыгане, похитившие его возлюбленную Венеру. Герою предстоит принять сложное решение: между долгом перед Родиной и защитой чести девушки необходимо выбрать что-то одно.

Съёмки картины пройдут в республике Адыгея, а основной локацией выбран давно закрытый аэропорт Майкопа.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Михаил БабичевПьер БурельАлександр БухаровАлексей БыстрицкийДмитрий ТереховМаксим Щёголев

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Гио Хуцишвили
11 июня ушёл из жизни актёр Гио Хуцишвили.
Татьяна Малыщицкая
9 июня скончалась актриса Татьяна Малыщицкая.
Игорь Охлупин
9 июня ушёл из жизни актёр Игорь Охлупин.
Игорь Лях
8 июня ушёл из жизни актёр Игорь Лях.

День рождения >>

Александр Блок
Сергей Маковецкий
Алексей Моисеев
Сергей Сотников
Игорь Старыгин
Виталий Стремовский
Наталья Чернявская
Андрей Шакун
Александр Яцко
Тим Аллен
Драгомир 'Гидра' Боянич
Малкольм МакДауэлл
Гойко Митич
Мэри-Кейт Олсен
Аарон Тейлор-Джонсон
Крис Эванс
все родившиеся 13 июня >>

Афиша кино >>

Мир будущего
научная фантастика, приключения
США, 2018
Аферисты поневоле
комедия, криминальный фильм
Великобритания, Канада, США, 2018
Захочу и соскочу: Мастеркласс
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, 2017
Любить Пабло
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
Испания, Болгария, 2017
Невероятные приключения факира
драма, комедия, приключения, экранизация
Бельгия, Индия, Франция, 2018
Суперсемейка 2
боевик, комедия, приключения
США, 2018
Фото на память
триллер, фильм ужасов
Россия, 2018
Дело Собчака
биография
Россия, 2018
Лето
биография, драма, музыкальный фильм
Россия, 2018
Первые
драма, исторический фильм, приключения, экранизация
Россия, 2018
Решение о ликвидации
боевик, триллер
Россия, 2018
Красотка на всю голову
комедия
Китай, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

«Книжный клуб»
Ролики фильмов

«Книжный клуб»

Однажды в руки утонченных интеллектуалок попадает эротический бестселлер «Пятьдесят оттенков серого». С этого момента жизнь калифорнийских леди уже никогда не будет прежней.