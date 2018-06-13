Максим Щеголев и Александр Бухаров стали разведчиками

«Главная тема, которую мы поднимаем в фильме: что может остановить ад войны и кто может ему противостоять? Наши герои попытаются ответить на этот вопрос. Убедительности и достоверности их исканиям добавит тот факт, что сценарий основан на реальных событиях», – отмечает он.
фото: НТВ
Лента расскажет о том, как десять разведчиков пытаются отстоять территорию аэропорта Приштина перед превосходящими в шестьдесят раз силами соперника. Ситуация осложняется тем, что оружия нет, воздушное пространство закрыто, а до ближайшего российского батальона почти 10 часов ходьбы. Единственным, кто может помочь и добыть вооружение, остается разведчик Андрей, ранее внедрённый в армию Косово. Однако выполнить задание Андрею мешают цыгане, похитившие его возлюбленную Венеру. Герою предстоит принять сложное решение: между долгом перед Родиной и защитой чести девушки необходимо выбрать что-то одно.
Съёмки картины пройдут в республике Адыгея, а основной локацией выбран давно закрытый аэропорт Майкопа.
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