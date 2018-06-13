ревью

Новости кино Максим Щеголев и Александр Бухаров стали разведчиками Стартовали съемки ленты «Батальон» о событиях в Югославии времен конца 1990-х.

Новости театра Сергей Маковецкий отмечает юбилей Актеру исполнилось 60 лет.

Новости кино Геннадий Хазанов озвучит попугая Кешу в новых сериях истории Работа над проектом уже началась.

Лайфстайл Мэг Райан призналась, что никогда не хотела быть актрисой Актриса дала интервью Гвинет Пэлтроу

Ролики фильмов «Книжный клуб» Однажды в руки утонченных интеллектуалок попадает эротический бестселлер «Пятьдесят оттенков серого». С этого момента жизнь калифорнийских леди уже никогда не будет прежней.

Ролики фильмов «Клуб обманутых жен» Инсценировка убийства для мести мужам, которые их предали.

Фестивальная колонка Кинотавр-2018: Скоро Кончится Лето Репортаж о церемонии закрытия

Ролики фильмов «Девушка, которая застряла в паутине» Экранизация третьей книги про Лисбет Саландер и Микаэля Блумквиста - с другими актерами.

Ролики фильмов «Человек-паук: Через вселенные» трейлер №2 Костюм супергероя носит не только он...