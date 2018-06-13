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Первый в России фестиваль веб-сериалов пройдет в Нижнем Новгороде с 4 по 6 августа

13 июня
2018 год

Новости кино >>
13 июня 2018
Первый в России международный фестиваль веб-сериалов REALIST пройдет с 4 по 6 августа в Нижнем Новгороде. Смотр организован мультимедийным проектом Digital Reporter при поддержке Министерства культуры Нижегородской области и департамента культуры Нижнего Новгорода. Генеральным продюсером фестиваля выступает Антон Калинкин.

Первый в России фестиваль веб-сериалов пройдет в Нижнем Новгороде с 4 по 6 августа

«Веб-сериалы мы называем контентом будущего. У современной аудитории есть огромная потребность в содержательном контенте, который не только ставит вопрос, но и пытается предложить ответы на него, – это главный тренд развивающегося продукта в любом медиа. Веб-сериал дает возможность оперативного создания продукта с быстрой реакцией на тренды и события, и у него есть все шансы занять лидирующие позиции в запросах на просмотры. Индустрия веб-сериалов в России только начинает зарождаться, однако по всему миру веб-сериалы и фестивали такого кино нового формата становятся все более популярными. Поэтому мы решили провести в России свой смотр, где покажем лучшие образцы веб-сериалов со всего мира», – цитирует пресс-служба смотра слова Калинкин.

К участию в фестивале REALIST приглашаются создатели веб-сериалов, содержащих минимум два эпизода. Работы можно присылать по электронной почте: info@webfestival.ru.

Сняты они могут быть на любом языке. Победителя определит международное жюри, куда войдут как российские, так и зарубежные продюсеры, режиссеры, актеры, профессионалы digital-индустрии. Помимо главного приза – за лучший веб-сериал – судьи выберут лучшего режиссера, лучший сценарий, лучшую идею и персонажа.

Среди гостей фестиваля будут представители крупнейших онлайн-кинотеатров и интернет-платформ, а также программные директора и отборщики зарубежных смотров веб-сериалов.

Во внеконкурсной программе REALIST состоится показ документальных веб-сериалов о городах и пройдет круглый стол на тему «Почему веб-сериалы могут быть лучшей визитной карточкой города», дискуссия с представителями онлайн-кинотеатров о способах дистрибуции веб-сериалов.

Специальным событием станет ночная программа веб-сериалов для взрослых 18+. Кроме того во время фестиваля будет проходить образовательная секция Realist School с мастер-классами производителей веб-сериалов в высших учебных заведениях Нижнего Новгорода.

Компания Red Carpet Studio в 2017 создала специализированный медийный ресурс – The Digital Reporter, который стал частью мирового процесса развития веб и digital-индустрии. Digitar Reporter – это первый в России ресурс, посвященный веб-сериалам, а также медийная площадка, которая не только сотрудничает с тематическими европейскими изданиями и является русскоязычной версией некоторых из них, но и производит большое количество собственных оригинальных материалов, посвященных российским и зарубежным веб-сериалам и digital-новостям.
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