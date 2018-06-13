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Начались съемки «Стрельцова» с Александром Петровым в главной роли

13 июня
2018 год

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13 июня 2018
Накануне открытия Чемпионата мира по футболу студия «Рок» приступила к съемкам художественного фильма «Стрельцов», главную роль в котором исполняет Александр Петров.

Продюсированием проекта занимается Алексей Учитель, а режиссерское кресло занял его сын Илья, которого история гениального советского футболиста Эдуарда Стрельцова заинтересовала уже давно.

Начались съемки «Стрельцова» с Александром Петровым в главной роли

«Удивительные и тяжелейшие препятствия, которые он встретил на своём пути и то, как их преодолел – это действительно мощная человеческая драма. История человека, у которого была страсть всей его жизни, и ничто не смогло заставить его отступить», – рассказал режиссер.

Начались съемки «Стрельцова» с Александром Петровым в главной роли

Исполнитель главной роли отметил, что всегда мечтал сняться в ленте о футболе: «Но сыграть самого Стрельцова я даже не мечтал! Это ведь тот самый человек, про которого мне в детстве рассказывал отец…Мне очень хочется, чтобы миллионы людей в нашей стране прочувствовали его историю», – подчеркнул Петров.

В фильме также задействованы Александр Яценко, Виктор Добронравов, Надежда Маркина и Стася Милославская.

Начались съемки «Стрельцова» с Александром Петровым в главной роли

В качестве футбольных консультантов проекта, премьера которого планируется в конце 2019 года, выступают Александр Мостовой и Юрий Белоус. Кроме того, в сценарии учтены пожелания выдающихся советских футболистов Никиты Симоняна, Анзора Кавазашвили, Михаила Гершковича, Александра Мирзояна и других.

Стремительно ворвавшись в мир футбола, Эдуард Стрельцов уже в 17 лет стал нападающим сборной СССР, а в 19 – Олимпийским чемпионом. Вся страна ждала встречи «русского Пеле» с восходящей звездой бразильской сборной на Чемпионате мира в Швеции в 1958 году, но судьба распорядилась иначе. Спортивная карьера Стрельцова была прервана 5 годами тюремного заключения по ложному обвинению. Когда, казалось, дорога в футбол навсегда отрезана, Стрельцов совершил невозможное: вернулся на поле и завоевал звание лучшего футболиста Советского Союза.
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Виктор ДобронравовНадежда МаркинаСтася МилославскаяАлександр Петров (III)Алексей УчительИлья УчительАлександр Яценко

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