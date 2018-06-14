Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Скончался Станислав Говорухин

14 июня
2018 год

Новости кино >>
14 июня 2018
Режиссёр, актёр, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни, сообщается в твиттере Государственной Думы.

В Государственной Думе почтили минутой молчания память Станислава Говорухина. «После тяжёлой, продолжительной болезни скончался наш коллега Станислав Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила», - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Скончался Станислав Говорухин

Станислав Сергеевич Говорухин родился 29 марта 1936 года. Окончил геологический факультет Казанского государственного университета, но скоро понял, что геология - не его призвание. Как раз в это время в Казани открывалась первая студия телевидения. Станислав Говорухин стал одним из её основателей. Но отношения с партийным начальством не сложились. В 1961 году Говорухин был вынужден уехать в Москву и поступил на режиссёрский факультет ВГИКа. Его дипломной работой стала лента «Вертикаль», открывшая талант Владимира Высоцкого.

С 1966 по 1988 год Станислав Говорухин был режиссёром Одесской студии художественных фильмов, в 1988 году принимал участие в организации Международного фестиваля жанрового кино «Золотой Дюк» в Одессе; затем работал на «Мосфильме» (1988-1993).

На съёмках фильма «Место встречи изменить нельзя»

В числе его самых известных работ – «Место встречи изменить нельзя», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину». Последним вышедшим фильмом Говорухина стала лента «Конец прекрасной эпохи» по мотивам прозы Сергея Довлатова. Станислав Говорухин был известен также как актёр. Он снялся более, чем в 20 фильмах, самой известной его актёрской работой была роль Крымова в «Ассе» Сергея Соловьева.

В начале 1990-х Говорухин пришёл в политику. Во время августовских событий 1991 года Станислав Сергеевич находился в здании Верховного Совета и Правительства РФ. В декабре 1993 года он был избран в Государственную думу Федерального собрания РФ.

В Государственной Думе первого созыва Станислав Говорухин возглавлял фракцию Демократической партии России, был председателем первой парламентской комиссии по расследованию причин и обстоятельств возникновения кризисной ситуации в Чеченской Республике.

В 1995 году Станислав Говорухин собирался баллотироваться на выборах в Государственную думу в списке Демократической партии России, однако партия не решилась идти на выборы отдельным списком, произошёл раскол, часть демократов ушла в Конгресс русских общин, часть объединилась в блок Говорухина.

Скончался Станислав Говорухин

17 декабря 1995 года Станислав Говорухин был избран депутатом Государственной Думы второго созыва по одномандатному избирательному округу. В Госдуме он вошёл в качестве сопредседателя в депутатскую группу «Народовластие», был избран председателем Комитета по культуре. На выборах 2000 года он был кандидатом на пост президента РФ. С 2011 года возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Станислав Говорухин: «Я люблю чёрно-белое кино»
Поиск по меткам
Российские фильмыСоветское кино
персоны
Владимир ВысоцкийСтанислав ГоворухинСергей Соловьев
фильмы
АссаБлагословите женщинуВертикальВорошиловский стрелокДесять негритятКонец прекрасной эпохиМесто встречи изменить нельзяПриключения Тома Сойера и Гекльберри Финна

обсуждение >>
№ 4
Т-татьян@   14.06.2018 - 13:24
... А не надо было хоронить раньше времени, поэтому и опровергали. Когда умер, сразу сообщили. читать далее>>
№ 3
надоели (и давно)   14.06.2018 - 12:57
все-таки.... а вчера же наперегонки опровергали- и жена,которой "звонили", и пресс-секретарь Шоппо (или как там ее)... нет,говорили они СМИ,-это чья-то злая шутка, а Говорухин жив,просто болеет...... читать далее>>
№ 2
НадеждаВа   14.06.2018 - 11:40
Бесконечно жалко. Невосполнимая утрата, когда с небосвода скатывается ЗВЕЗДА такой величины и такого яркого таланта, то пройдет десятилетие, пока родится новая... Вечная память... читать далее>>
№ 1
Т-татьян@   14.06.2018 - 11:16
Очень печальная новость. Выдающийся режиссер. читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Станислав Говорухин
14 июня ушёл из жизни режиссёр Станислав Говорухин.
Гио Хуцишвили
11 июня ушёл из жизни актёр Гио Хуцишвили.
Татьяна Малыщицкая
9 июня скончалась актриса Татьяна Малыщицкая.
Игорь Охлупин
9 июня ушёл из жизни актёр Игорь Охлупин.
Игорь Лях
8 июня ушёл из жизни актёр Игорь Лях.

День рождения >>

Виктор Борцов
Анастасия Городенцева
Фёдор Дунаевский
Бухути Закариадзе
Валерий Караваев
Борис Миронов
Александр Потапов
Елена Сафонова
Владимир Сошальский
Ясмин Блит
Луи Гаррель
Иван Дарваш
Риалда Кадрич
Пауль Клингер
Фэйзон Лав
Дороти МакГуайр
все родившиеся 14 июня >>

Афиша кино >>

Мир будущего
научная фантастика, приключения
США, 2018
Аферисты поневоле
комедия, криминальный фильм
Великобритания, Канада, США, 2018
Захочу и соскочу: Мастеркласс
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, 2017
Любить Пабло
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
Испания, Болгария, 2017
Невероятные приключения факира
драма, комедия, приключения, экранизация
Бельгия, Индия, Франция, 2018
Суперсемейка 2
боевик, комедия, приключения
США, 2018
Фото на память
триллер, фильм ужасов
Россия, 2018
Дело Собчака
биография
Россия, 2018
Лето
биография, драма, музыкальный фильм
Россия, 2018
Первые
драма, исторический фильм, приключения, экранизация
Россия, 2018
Решение о ликвидации
боевик, триллер
Россия, 2018
Красотка на всю голову
комедия
Китай, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

«Книжный клуб»
Ролики фильмов

«Книжный клуб»

Однажды в руки утонченных интеллектуалок попадает эротический бестселлер «Пятьдесят оттенков серого». С этого момента жизнь калифорнийских леди уже никогда не будет прежней.