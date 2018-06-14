Скончался Станислав Говорухин

Режиссёр, актёр, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин
скончался на 83-м году жизни, сообщается в твиттере
Государственной Думы.
В Государственной Думе почтили минутой молчания память Станислава Говорухина. «После тяжёлой, продолжительной болезни скончался наш коллега Станислав Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила», -
сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин
.
Станислав Сергеевич Говорухин
родился 29 марта 1936
года. Окончил геологический факультет Казанского государственного университета, но скоро понял, что геология - не его призвание. Как раз в это время в Казани открывалась первая студия телевидения. Станислав Говорухин стал одним из её основателей. Но отношения с партийным начальством не сложились. В 1961 году Говорухин был вынужден уехать в Москву и поступил на режиссёрский факультет ВГИКа. Его дипломной работой стала лента «Вертикаль
», открывшая талант Владимира Высоцкого
.
С 1966 по 1988 год Станислав Говорухин был режиссёром Одесской студии художественных фильмов, в 1988 году принимал участие в организации Международного фестиваля жанрового кино «Золотой Дюк» в Одессе; затем работал на «Мосфильме» (1988-1993).
В числе его самых известных работ – «Место встречи изменить нельзя
», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна
», «Десять негритят
», «Ворошиловский стрелок
», «Благословите женщину
». Последним вышедшим фильмом Говорухина стала лента «Конец прекрасной эпохи
» по мотивам прозы Сергея Довлатова. Станислав Говорухин был известен также как актёр. Он снялся более, чем в 20 фильмах, самой известной его актёрской работой была роль Крымова в «Ассе
» Сергея Соловьева
.
В начале 1990-х Говорухин пришёл в политику. Во время августовских событий 1991 года Станислав Сергеевич находился в здании Верховного Совета и Правительства РФ. В декабре 1993 года он был избран в Государственную думу Федерального собрания РФ.
В Государственной Думе первого созыва Станислав Говорухин возглавлял фракцию Демократической партии России, был председателем первой парламентской комиссии по расследованию причин и обстоятельств возникновения кризисной ситуации в Чеченской Республике.
В 1995 году Станислав Говорухин собирался баллотироваться на выборах в Государственную думу в списке Демократической партии России, однако партия не решилась идти на выборы отдельным списком, произошёл раскол, часть демократов ушла в Конгресс русских общин, часть объединилась в блок Говорухина.
17 декабря 1995 года Станислав Говорухин был избран депутатом Государственной Думы второго созыва по одномандатному избирательному округу. В Госдуме он вошёл в качестве сопредседателя в депутатскую группу «Народовластие», был избран председателем Комитета по культуре. На выборах 2000 года он был кандидатом на пост президента РФ. С 2011 года возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина.
обсуждение >>