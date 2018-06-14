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Юэн Макгрегор сыграет сына Джека Николсона

14 июня
2018 год

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14 июня 2018
Юэн Макгрегор сыграет главную роль в экранизации романа Стивена Кинга «Доктор Сон», представляющей собой продолжение «Сияния». Согласно Variety, актёру предстоит перевоплотиться в повзрослевшего Дэнни Торренса.

Юэн Макгрегор сыграет сына Джека Николсона
фото: comicbook.com

Режиссёрское кресло фильма доверили постановщику «Игры Джеральда» и «Окулуса» Майку Флэнегану. Автором последней версии сценария числится Акива Голдсман, а исполнительным продюсером выступает Тревор Мэйси.

Адаптация расскажет про Дэнни Торренса, чьи воспоминания о детстве омрачены безумием отца, спятившего в отеле «Оверлук». В попытке избавиться от пагубного влияния тех страшных событий он поселяется в пригороде Нью-Йорка, где начинает работать ординатором в хосписе. Здесь, из-за того, что Дэнни использует свой телепатический дар для облегчения страданий смертельно больных, его вскоре прозывают Доктором Сном. Сюжет построен вокруг схватки Торренса с вампирами из группировки «Племя» за жизнь и душу девочки Абры Стоун, чьё «сияние» превосходит все мыслимые пределы.
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