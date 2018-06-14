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«Эон Флакс» вновь окажется на малых экранах

14 июня
2018 год

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14 июня 2018
Канал MTV возродит популярный анимационный сериал «Эон Флакс» в виде игрового телешоу, сообщает Deadline.

«Эон Флакс» вновь окажется на малых экранах

Данный персонаж впервые появился на телеэкранах в рамках экспериментальной анимационной программы «Жидкое телевидение», стартовавшей на MTV в 1991-м. Через четыре года секретный агент получила собственный мультсериал за авторством аниматора Питера Чунга, а в 2005-м вышла киноверсия Кэрин Кусамы с Шарлиз Терон, не понравившаяся ни критикам, ни зрителям. Кроме того, Эон Флакс посвящены комикс и видеоигра.

Действие оригинала разворачивалось в 7698 году после экологической катастрофы, уничтожившей почти всё человечество. Уцелели лишь два города, находившиеся на территории бывшей Восточной Европы. Один из них принадлежит анархистам, а второй превратился в полицейское государство, которое возглавляет враг главной героини — молодой наёмницы, примкнувшей к группе мятежников-биохакеров ради спасения человечества.

Над сценарием корпит Джефф Дэвис («Мыслить как преступник»), который также числится исполнительным продюсером вместе с Гэйл Энн Хёрд («Ходячие мертвецы»), работавшей над киноадаптацией «Эон Флакс».
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«Эон Флакс» вновь окажется на малых экранах фотографии
«Эон Флакс» вновь окажется на малых экранах фотографии
«Эон Флакс» вновь окажется на малых экранах фотографии
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