«Эон Флакс» вновь окажется на малых экранах

Канал MTV возродит популярный анимационный сериал «Эон Флакс»
в виде игрового телешоу, сообщает Deadline
.
Данный персонаж впервые появился на телеэкранах в рамках экспериментальной анимационной программы «Жидкое телевидение»
, стартовавшей на MTV в 1991-м. Через четыре года секретный агент получила собственный мультсериал за авторством аниматора Питера Чунга
, а в 2005-м вышла киноверсия Кэрин Кусамы
с Шарлиз Терон
, не понравившаяся ни критикам, ни зрителям. Кроме того, Эон Флакс посвящены комикс и видеоигра.
Действие оригинала разворачивалось в 7698 году после экологической катастрофы, уничтожившей почти всё человечество. Уцелели лишь два города, находившиеся на территории бывшей Восточной Европы. Один из них принадлежит анархистам, а второй превратился в полицейское государство, которое возглавляет враг главной героини — молодой наёмницы, примкнувшей к группе мятежников-биохакеров ради спасения человечества.
Над сценарием корпит Джефф Дэвис
(«Мыслить как преступник»
), который также числится исполнительным продюсером вместе с Гэйл Энн Хёрд
(«Ходячие мертвецы»
), работавшей над киноадаптацией «Эон Флакс».
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