Стартовали съёмки второй части «Чудо-женщины»

Стартовали съёмки сиквела кинокомикса Пэтти Дженкинс «Чудо-женщина»
. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter
.
В связи с этим Галь Гадот
и Дженкинс
опубликовали в твиттере
первые фотографии со съёмочной площадки. На одной из них предстал Крис Пайн
в образе Стива Тревора. Режиссёр также объявила, что картина получила официальное название «Чудо-женщина 1984»
.
В фильме заняты Педро Паскаль
и Кристен Уиг
. Продолжение должно появиться в прокате 1 ноября 2019
года.
По сюжету «Чудо-женщины» главная героиня Диана – принцесса амазонок, выросшая на укрытом от внешнего мира райском острове и обученная быть непобедимым воином. Когда американский летчик терпит бедствие на затерянном берегу и рассказывает ей о грандиозной войне, бушующей во внешнем мире, Диана покидает свой дом, убежденная, что может остановить угрозу. Сражаясь плечом к плечу с мужчиной, она осознает всю мощь своих уникальных способностей и истинное предназначение.
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