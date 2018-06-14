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Стартовали съёмки второй части «Чудо-женщины»

14 июня
2018 год

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14 июня 2018
Стартовали съёмки сиквела кинокомикса Пэтти Дженкинс «Чудо-женщина». Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

В связи с этим Галь Гадот и Дженкинс опубликовали в твиттере первые фотографии со съёмочной площадки. На одной из них предстал Крис Пайн в образе Стива Тревора. Режиссёр также объявила, что картина получила официальное название «Чудо-женщина 1984».

Стартовали съёмки второй части «Чудо-женщины»

В фильме заняты Педро Паскаль и Кристен Уиг. Продолжение должно появиться в прокате 1 ноября 2019 года.

По сюжету «Чудо-женщины» главная героиня Диана – принцесса амазонок, выросшая на укрытом от внешнего мира райском острове и обученная быть непобедимым воином. Когда американский летчик терпит бедствие на затерянном берегу и рассказывает ей о грандиозной войне, бушующей во внешнем мире, Диана покидает свой дом, убежденная, что может остановить угрозу. Сражаясь плечом к плечу с мужчиной, она осознает всю мощь своих уникальных способностей и истинное предназначение.
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