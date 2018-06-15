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Аарон Пол сыграет убийцу в сериале Apple «Ты спишь»

15 июня
2018 год

Новости кино >>
15 июня 2018
Аарон Пол сыграет главную роль в новом сериале Apple под названием «Ты спишь». Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

Герой Пола – убийца Уоррен Кейв, подлинность обвинения которого на протяжении 20 лет вызывает сомнения.

Аарон Пол сыграет убийцу в сериале Apple «Ты спишь»
фото: Jerry Avenaim

Роли в ленте также получили Октавия Спенсер, Рон Сепас Джонс, Элизабет Перкинс и Майкл Бич.

Исполнительным продюсером сериала выступает Риз Уизерспун. Нишель Д. Трамбл стал шоураннером проекта.

В 10 эпизодах картины – поиск ответа на вопрос, почему людям настолько интересны истории о преступлениях. Даты начала съемок и релиза ленты пока не определены.
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