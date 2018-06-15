Аарон Пол сыграет убийцу в сериале Apple «Ты спишь»

Аарон Пол
сыграет главную роль в новом сериале Apple под названием «Ты спишь
». Об этом сообщает издание The Hollywood reporter
.
Герой Пола – убийца Уоррен Кейв, подлинность обвинения которого на протяжении 20 лет вызывает сомнения.
фото: Jerry Avenaim
Роли в ленте также получили Октавия Спенсер
, Рон Сепас Джонс
, Элизабет Перкинс
и Майкл Бич
.
Исполнительным продюсером сериала выступает Риз Уизерспун
. Нишель Д. Трамбл стал шоураннером проекта.
В 10 эпизодах картины – поиск ответа на вопрос, почему людям настолько интересны истории о преступлениях. Даты начала съемок и релиза ленты пока не определены.
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