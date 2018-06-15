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Вернер Херцог занял режиссерское кресло «Фордландии»

15 июня
2018 год

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15 июня 2018
Обладатель премии Каннского кинофестиваля Вернер Херцог выступит режиссером телеадаптации книги Грега Грандина «Фордландия», которая стала финалистом Пулитцеровской премии в 2010 году. Об этом сообщает издание Deadine.

Вернер Херцог занял режиссерское кресло «Фордландии»
фото: Robin Lubbock/WBUR

Над адаптацией текста для сценария сериала работает Кристофер Уилкинсон. Он также займет место исполнительного продюсера картины.

Лента расскажет о попытке Генри Форда, одного из самых богатых людей на планете, в 1927 году создать глубоко в сердце Амазонки «островок» Америки, который был бы близок к стране-прототипу. Поселение получило название «Фордландия» и стало ярким примером борьбы природы и цивилизации.

Права на адаптацию ленты приобрела компания Hyde Park Entertainment Group.
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