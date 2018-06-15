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Люси Лью и Томас Садоски станут любовниками

15 июня
2018 год

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15 июня 2018
Люси Лью и Томас Садоски исполнят главные роли в романтической драме «Последние выходные мая», режиссером которой выступит Мэтью Лиллард. Об этом сообщает издание Variety.

Актерам предстоит сыграть любовников, которые погрязли во вранье своим супругам и пытаются из него выбраться.

Люси Лью и Томас Садоски станут любовниками
фото: JOEL GOODMAN/LONDON NEWS PICTURES/ZUMAPRESS.COM

Продюсерами проекта, съемки которого запланированы на начало 2019 года, стали Габриэла Ревилла Луго и Эндрю Карлберг.

По сюжету ленты персонажи Лью и Садоски решают разорвать внебрачные отношения, но перед этим провести последние выходные вместе. Они снимают загородный дом, по приезду в который оказывается, что герой Садоски ушёл от жены и теперь пытается убедить свою возлюбленную поступить точно так же.
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