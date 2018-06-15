Восьмой сезон «Американской истории ужасов» выйдет на экраны в сентябре 2018 года

Премьера восьмого сезона сериала «Американская история ужасов
» состоится в сентябре 2018 года, а не годом позже, как сообщалось ранее. Об этом заявил создатель проекта Райан Мёрфи
.
«Сезон-кроссовер «Шабаша» и «Дома-убицы» не выйдет в следующем году...потому что это произойдет в этом году
», – написал он на своей странице в «Твиттере
».
фото: FX
Роли в новых эпизодах исполнят Сара Полсон
, Кэти Бэйтс
, Эван Питерс
, Билли Лурд
, Адина Портер
, Лесли Гроссмен
и Билли Айкнер
.
7-й сезон сериала под названием «Культ
», посвящённый президентским выборам в США 2016-го года, появился на экранах в прошлом сентябре.
«Американская история ужасов» выходит с 2011 года и уже была удостоена двух «Золотых глобусов» (в 2012 и 2016 годах), а также трёх премий Emmy (в 2012, 2013 и 2014 годах).
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