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Алфи Аллен из «Игры престолов» переместится во времена Второй мировой

16 июня
2018 год

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16 июня 2018
Алфи Аллен, известный по роли Теона Грейджоя в сериале «Игра престолов», присоединился к актерскому составу новой ленты Тайки Вайтити «Кролик Джоджо». Об этом сообщает издание Deadline.

Актер исполнит роль Финкеля – верного помощника инструктора Гитлерюгенда, которого сыграет Сэм Рокуэлл. Выполнять поручения Рокуэлла также будет Ребел Уилсон.

Алфи Аллен из «Игры престолов» переместится во времена Второй мировой
фото: Cindy Ord/Getty

В фильме появится и Скарлетт Йоханссон, которой досталась роль матери главного героя в исполнении Романа Гриффина Дэвиса. Сыграет в ленте и сам режиссер – он предстанет в образе Гитлера. Томасин МакКензи исполнит роль маленькой еврейской девочки.

По сюжету картины мальчик, лишённый отца, во время Второй мировой войны придумывает себе лучшего друга с лицом Адольфа Гитлера и следует его советам, чтобы справиться с материнским непониманием и унижением сверстников. В это время его мать прячет в доме еврейскую девочку.

Съемки фильма уже стартовали в Праге, дата премьеры пока остается в секрете.
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Алфи АлленСкарлетт ЙоханссонСэм РокуэллРебел Уилсон
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Игра престолов

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