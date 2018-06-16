Алфи Аллен из «Игры престолов» переместится во времена Второй мировой

Алфи Аллен, известный по роли Теона Грейджоя в сериале «Игра престолов», присоединился к актерскому составу новой ленты Тайки Вайтити «Кролик Джоджо». Об этом сообщает издание Deadline.
Актер исполнит роль Финкеля – верного помощника инструктора Гитлерюгенда, которого сыграет Сэм Рокуэлл. Выполнять поручения Рокуэлла также будет Ребел Уилсон.
фото: Cindy Ord/Getty
В фильме появится и Скарлетт Йоханссон, которой досталась роль матери главного героя в исполнении Романа Гриффина Дэвиса. Сыграет в ленте и сам режиссер – он предстанет в образе Гитлера. Томасин МакКензи исполнит роль маленькой еврейской девочки.
По сюжету картины мальчик, лишённый отца, во время Второй мировой войны придумывает себе лучшего друга с лицом Адольфа Гитлера и следует его советам, чтобы справиться с материнским непониманием и унижением сверстников. В это время его мать прячет в доме еврейскую девочку.
Съемки фильма уже стартовали в Праге, дата премьеры пока остается в секрете.
обсуждение >>