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Эллисон Дженни и Хью Джекман проявят «Дурное воспитание»

16 июня
2018 год

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16 июня 2018
Эллисон Дженни присоединилась к актерскому составу ленты «Дурное воспитание» (Bad Education), главную роль в которой исполнит Хью Джекман. Об этом сообщает издание Variety.

Эллисон Дженни и Хью Джекман проявят «Дурное воспитание»
фото: REX/Shutterstock

Режиссером проекта выступает Кори Финли. Сценарий написал Майк Маковски, частично основываясь на собственных воспоминаниях о школе. Продюсированием займется Фред Бергер, работавший над фильмом «Ла-Ла Ленд».

По сюжету Джекман – начальник школьного округа – использует бюджетные средства для того, чтобы приукрасить свою жить. При этом управделами округа в исполнении Дженни также оказывается частью этой схемы: герои покрывают махинации друг друга.

Даты начала съемок и релиза ленты пока остаются в секрете.
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