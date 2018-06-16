Эллисон Дженни и Хью Джекман проявят «Дурное воспитание»

Эллисон Дженни присоединилась к актерскому составу ленты «Дурное воспитание» (Bad Education), главную роль в которой исполнит Хью Джекман. Об этом сообщает издание Variety.
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Режиссером проекта выступает Кори Финли. Сценарий написал Майк Маковски, частично основываясь на собственных воспоминаниях о школе. Продюсированием займется Фред Бергер, работавший над фильмом «Ла-Ла Ленд».
По сюжету Джекман – начальник школьного округа – использует бюджетные средства для того, чтобы приукрасить свою жить. При этом управделами округа в исполнении Дженни также оказывается частью этой схемы: герои покрывают махинации друг друга.
Даты начала съемок и релиза ленты пока остаются в секрете.
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