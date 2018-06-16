Эллисон Дженни и Хью Джекман проявят «Дурное воспитание»

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Алфи Аллен из «Игры престолов» переместится во времена Второй мировой

15 июня

Восьмой сезон «Американской истории ужасов» выйдет на экраны в сентябре 2018 года

Новые эпизоды станут кроссовером и свяжут второй и третий сезоны шоу.