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Эдди Мерфи и Уэсли Снайпс сыграют в байопике о «Крестном отце рэпа»

16 июня
2018 год

Новости кино >>
16 июня 2018
Эдди Мерфи и Уэсли Снайпс получили роли в фильме «Меня зовут Долемайт» от Netflix. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

Режиссером байопика о стэндап комике по имени Руди Рэй Мур, известном как «крестный отец рэпа», выступит Крэйг Брюер. Сценарий ленты, где также сыграет Крэйг Робинсон, Майк Эппс и Титус Берджесс, подготовят Скотт Александр и Ларри Каражевски.

Эдди Мерфи и Уэсли Снайпс сыграют в байопике о «Крестном отце рэпа»
фото: GETTY IMAGES AXELLE/BAUER-GRIFFIN / CONTRIBUTOR

Мерфи досталась главная роль проекте, а Снайпс сыграет Д’Авиля Мартина. В конце 70-х годов Мур взял себе псевдоним сутенера Долемайта и начал выступать в клубах в качестве комика, чем быстро прославился. Позже появился фильм «Долемайт» с Муром в главной роли, режиссером которого и выступил Мартин.

Премьера картины запланирована на 2019 год.
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персоны
Титус БерджессЭдди МёрфиКрейг РобинсонУэсли СнайпсМайк Эппс

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