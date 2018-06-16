Эдди Мерфи и Уэсли Снайпс сыграют в байопике о «Крестном отце рэпа»

Режиссером байопика о стэндап комике по имени Руди Рэй Мур, известном как «крестный отец рэпа», выступит Крэйг Брюер. Сценарий ленты, где также сыграет Крэйг Робинсон, Майк Эппс и Титус Берджесс, подготовят Скотт Александр и Ларри Каражевски.
Мерфи досталась главная роль проекте, а Снайпс сыграет Д’Авиля Мартина. В конце 70-х годов Мур взял себе псевдоним сутенера Долемайта и начал выступать в клубах в качестве комика, чем быстро прославился. Позже появился фильм «Долемайт» с Муром в главной роли, режиссером которого и выступил Мартин.
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