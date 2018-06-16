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Алексис Бледел и Курт Рассел займутся отмыванием денег

16 июня
2018 год

Новости кино >>
16 июня 2018
Алексис Бледел и Курт Рассел присоединились к актерскому составу ленты «Крипто». Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

В проекте Джона Сталберга-младшего также сыграют Бо Напп, Люк Хемсворт и Джереми Харрис.

Алексис Бледел и Курт Рассел займутся отмыванием денег
фото: AFP

Сценарий картины, съемки которой уже стартовали в Нью-Йорке, подготовили Карлайл Ойбанк и Дэвид Фрайгерио.

В центре сюжета – молодой агент по борьбе с отмыванием денег, которому поручено разоблачить запутанную схему мошенничества в родном городе, где его отец и брат изо всех сил пытаются удержать на плаву семейную ферму. В ходе расследования главный герой быстро попадает в подполье, где промышляют таинственный арт-дилер, фанат криптовалюты и коррумпированный бухгалтер.
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