Бобби Фаррелли исполнилось 60 лет

Сегодня, 17 июня
, отмечает своё 60
-летие известный американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Бобби Фаррелли
, создавший вместе с братом Питером такие популярные комедии, как «Все без ума от Мэри», «Тупой и ещё тупее» и «Я, снова я и Ирэн».
Бобби Роберт Лео Фаррелли-младший
родился 17 июня 1958
года в Камберленде, Род-Айленд. Окончил Политехнический институт Ренсселера, был вратарём местной хоккейной команды. Вместе с Питером Фаррелли
основал продюсерскую компанию Conundrum Entertainment.
Братья Фаррелли дебютировали в 1994-м постановкой комедии «Тупой и ещё тупее»
, а через четыре года закрепили славу комедиографов нового поколения картиной «Все без ума от Мэри»
. На счету Бобби Фаррелли 17
режиссёрских работ, среди которых «Заводила»
, «Я, снова я и Ирэн»
, «Осмосис Джонс»
, «Любовь зла»
, «Застрял в тебе»
, «Бейсбольная лихорадка»
, «Девушка моих кошмаров»
и «Тупой и ещё тупее 2»
. Многие из фильмов братьев снимались в Род-Айленде, а некоторые — в Новой Англии.
Бобби Фаррелли — обладатель трёх наград. В частности, его вместе с братом отметили призом Гильдии продюсеров США за ленту «Все без ума от Мэри».
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