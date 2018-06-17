Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Бобби Фаррелли исполнилось 60 лет

17 июня
2018 год

Новости кино >>
17 июня 2018
Сегодня, 17 июня, отмечает своё 60-летие известный американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Бобби Фаррелли, создавший вместе с братом Питером такие популярные комедии, как «Все без ума от Мэри», «Тупой и ещё тупее» и «Я, снова я и Ирэн».

Бобби Фаррелли исполнилось 60 лет

Бобби Роберт Лео Фаррелли-младший родился 17 июня 1958 года в Камберленде, Род-Айленд. Окончил Политехнический институт Ренсселера, был вратарём местной хоккейной команды. Вместе с Питером Фаррелли основал продюсерскую компанию Conundrum Entertainment.

Братья Фаррелли дебютировали в 1994-м постановкой комедии «Тупой и ещё тупее», а через четыре года закрепили славу комедиографов нового поколения картиной «Все без ума от Мэри». На счету Бобби Фаррелли 17 режиссёрских работ, среди которых «Заводила», «Я, снова я и Ирэн», «Осмосис Джонс», «Любовь зла», «Застрял в тебе», «Бейсбольная лихорадка», «Девушка моих кошмаров» и «Тупой и ещё тупее 2». Многие из фильмов братьев снимались в Род-Айленде, а некоторые — в Новой Англии.

Бобби Фаррелли — обладатель трёх наград. В частности, его вместе с братом отметили призом Гильдии продюсеров США за ленту «Все без ума от Мэри».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Кровные узы
Поиск по меткам
Американское киноДень рожденияКомедия
персоны
Бобби ФарреллиПитер Фаррелли
фильмы
Бейсбольная лихорадкаВсе без ума от МэриДевушка моих кошмаровЗаводилаЗастрял в тебеЛюбовь злаОсмосис ДжонсТупой ещё тупееТупой и еще тупее 2Я, снова Я и Ирен

фотографии >>
Бобби Фаррелли исполнилось 60 лет фотографии
С братом Питером
Бобби Фаррелли исполнилось 60 лет фотографии
С братом Питером
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Любовь Филиппова
16 июня ушла из жизни актриса Любовь Филиппова.
Станислав Говорухин
14 июня ушёл из жизни режиссёр Станислав Говорухин.

День рождения >>

Юрий Ваксман
Сергей Гирин
Николай Ерёменко (ст.)
Александра Захарова
Игорь Кашинцев
Пётр Меркурьев
Михаил Морозов
Вадим Цаллати
Дмитрий Шевченко
Ральф Беллами
Игнаци Гоголевский
Михал Жебровский
Грег Киннер
Болеслав Плотницкий
Карел Хёгер
Томас Хэйден Черч
все родившиеся 17 июня >>

Афиша кино >>

Ночная смена
комедия
Россия, 2018
Прощаться не будем
детектив, шпионский фильм
Россия, 2018
8 подруг Оушена
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2018
Горы
научно-популярный фильм о природе
Австралия, 2017
Сага о чудовище. Сумерки
фильм ужасов, фэнтези
США, 2018
Убежище дьявола
фильм ужасов
Мексика, Чили, 2017
Фобия
драма, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Норвегия, 2017
Мир будущего
научная фантастика, приключения
США, 2018
Фото на память
триллер, фильм ужасов
Россия, 2018
Аферисты поневоле
комедия, криминальный фильм
Великобритания, Канада, США, 2018
Захочу и соскочу: Мастеркласс
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, 2017
Любить Пабло
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
Испания, Болгария, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью