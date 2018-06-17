ревью

Новости кино Алекс Курцман возглавил второй сезон сериала «Звёздный путь: Дискавери» Руководство канала CBS уволило шоураннеров Гретхен Берг и Аарона Харбертса в разгар съёмок продолжения.

Новости кино Бобби Фаррелли исполнилось 60 лет Один из знаменитых братьев-комедиографов празднует юбилей.

Новости кино Талула Райли станет женой «Бладшота» Вместе с ней к кинокомиксу присоединился Алекс Эрнандес.

Лайфстайл «Она настоящая электростанция!»: Роберт Паттинсон об отношениях с Кристен Стюарт Просто Эдвард скучает по своей Белле

Обзор сериалов Что нужно знать про «Больницу Никербокер» 18 июня на телеканале «Че» начнут показывать «Больницу Никербокер», один из самых успешных и необычных сериалов последнего времени

Ролики фильмов «Благими намерениями» Прятать 7 лет ребенка от его настоящей семьи - не самая лучшая идея.