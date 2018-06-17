Талула Райли станет женой «Бладшота»

К кинокомиксу «Бладшот»
с Вином Дизелем
, который разрабатывает студия Sony, присоединились Талула Райли
и Алекс Эрнандес
(«Нереальный холостяк»
). Об этом сообщает The Wrap
.
В центре событий будущей картины окажется Анджело Морталли, которого ФБР реанимировало из мёртвых, дабы превратить в «машину убийства». Его лишили памяти, а взамен обеспечили быстрой регенерацией и способностью контролировать электронные устройства. В конце концов современный «Монстр Франкенштейна» восстаёт против своего начальства. Райли воплотит образ жены Бладшота, а Эрнандес предстанет в качестве Тиббса, одного из учёных, ответственных за воскрешение главного героя.
Ранее в команду фильма записались Сэм Хьюэн
, Майкл Шин
и Эйса Гонсалес
. Режиссёром заявлен новичок Дэйв Уилсон
. Продюсерскую команду возглавляет Нил Х. Мориц
.
Съёмки «Бладшота» стартуют в июле. Дата релиза пока неизвестна.
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