Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Талула Райли станет женой «Бладшота»

17 июня
2018 год

Новости кино >>
17 июня 2018
К кинокомиксу «Бладшот» с Вином Дизелем, который разрабатывает студия Sony, присоединились Талула Райли и Алекс Эрнандес («Нереальный холостяк»). Об этом сообщает The Wrap.


В центре событий будущей картины окажется Анджело Морталли, которого ФБР реанимировало из мёртвых, дабы превратить в «машину убийства». Его лишили памяти, а взамен обеспечили быстрой регенерацией и способностью контролировать электронные устройства. В конце концов современный «Монстр Франкенштейна» восстаёт против своего начальства. Райли воплотит образ жены Бладшота, а Эрнандес предстанет в качестве Тиббса, одного из учёных, ответственных за воскрешение главного героя.

Ранее в команду фильма записались Сэм Хьюэн, Майкл Шин и Эйса Гонсалес. Режиссёром заявлен новичок Дэйв Уилсон. Продюсерскую команду возглавляет Нил Х. Мориц.

Съёмки «Бладшота» стартуют в июле. Дата релиза пока неизвестна.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Вин Дизель может стать «Бладшотом»
Вин Дизель обретёт сверхспособности в экранизации «Бладшота»
Сэм Хьюэн, Эйза Гонсалес и Майкл Шин познакомятся с «Бладшотом»
Поиск по меткам
Комикс
персоны
Вин ДизельТалула РайлиСэм ХьюэнМайкл Шин

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Любовь Филиппова
16 июня ушла из жизни актриса Любовь Филиппова.
Станислав Говорухин
14 июня ушёл из жизни режиссёр Станислав Говорухин.

День рождения >>

Юрий Ваксман
Сергей Гирин
Николай Ерёменко (ст.)
Александра Захарова
Игорь Кашинцев
Пётр Меркурьев
Михаил Морозов
Вадим Цаллати
Дмитрий Шевченко
Ральф Беллами
Игнаци Гоголевский
Михал Жебровский
Грег Киннер
Болеслав Плотницкий
Карел Хёгер
Томас Хэйден Черч
все родившиеся 17 июня >>

Афиша кино >>

Ночная смена
комедия
Россия, 2018
Прощаться не будем
детектив, шпионский фильм
Россия, 2018
8 подруг Оушена
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2018
Горы
научно-популярный фильм о природе
Австралия, 2017
Сага о чудовище. Сумерки
фильм ужасов, фэнтези
США, 2018
Убежище дьявола
фильм ужасов
Мексика, Чили, 2017
Фобия
драма, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Норвегия, 2017
Мир будущего
научная фантастика, приключения
США, 2018
Фото на память
триллер, фильм ужасов
Россия, 2018
Аферисты поневоле
комедия, криминальный фильм
Великобритания, Канада, США, 2018
Захочу и соскочу: Мастеркласс
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, 2017
Любить Пабло
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
Испания, Болгария, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью