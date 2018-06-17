Таисса Фармига поселилась в румынском монастыре в трейлере «Проклятия монахини»

Опубликован тизер хоррора Корина Харди «Проклятие монахини»
, представляющего собой спин-офф сиквела «Заклятия» Джеймса Вана
.
В румынском уединённом монастыре молодая монахиня совершает самоубийство. Расследовать загадочную смерть Ватикан отправляет священника и послушницу.
Главные роли в картине исполняют Таисса Фармига
и Демиан Бишир
. Сценарий написал Гэри Доберман
, а Джеймс Ван
и Питер Сэфран
заявлены в качестве продюсеров.
В российский прокат «Проклятие монахини»
выйдет 20 сентября
текущего года.
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