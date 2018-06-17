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Таисса Фармига поселилась в румынском монастыре в трейлере «Проклятия монахини»

17 июня
2018 год

Новости кино >>
17 июня 2018
Опубликован тизер хоррора Корина Харди «Проклятие монахини», представляющего собой спин-офф сиквела «Заклятия» Джеймса Вана.



В румынском уединённом монастыре молодая монахиня совершает самоубийство. Расследовать загадочную смерть Ватикан отправляет священника и послушницу.

Главные роли в картине исполняют Таисса Фармига и Демиан Бишир. Сценарий написал Гэри Доберман, а Джеймс Ван и Питер Сэфран заявлены в качестве продюсеров.

В российский прокат «Проклятие монахини» выйдет 20 сентября текущего года.
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