Алекс Курцман возглавил второй сезон сериала «Звёздный путь: Дискавери»

Руководство канала CBS уволило шоураннеров научно-фантастического сериала «Звёздный путь: Дискавери» Гретхен Берг
и Аарона Харбертса
в разгар съёмок второго сезона.
Согласно THR
, поводом для увольнения послужило агрессивное поведение дуэта по отношению к сценаристам телешоу, многие из которых собирались либо подать на Берг и Хэрбертса коллективную жалобу, либо покинуть проект. Несмотря на претензии, команда успела отснять пять эпизодов.
Вакантное место досталось постоянному сценаристу и продюсеру сериала Алексу Курцману
, набившему руку на популярной вселенной
благодаря картинам «Звёздный путь»
и «Стартрек: Возмездие»
. Релиз продолжения следует ожидать в 2019-м.
«Звёздный путь: Дискавери» посвящён команде космического корабля «Дискавери», возглавляемой капитаном Лоркой (Джейсон Айзекс
), а главной героиней является землянка Майкл Бёрнем (Сонеква Мартин-Грин
), которую воспитали вулканцы.
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