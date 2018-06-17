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Алекс Курцман возглавил второй сезон сериала «Звёздный путь: Дискавери»

17 июня
2018 год

Новости кино >>
17 июня 2018
Руководство канала CBS уволило шоураннеров научно-фантастического сериала «Звёздный путь: Дискавери» Гретхен Берг и Аарона Харбертса в разгар съёмок второго сезона.

Согласно THR, поводом для увольнения послужило агрессивное поведение дуэта по отношению к сценаристам телешоу, многие из которых собирались либо подать на Берг и Хэрбертса коллективную жалобу, либо покинуть проект. Несмотря на претензии, команда успела отснять пять эпизодов.


Вакантное место досталось постоянному сценаристу и продюсеру сериала Алексу Курцману, набившему руку на популярной вселенной благодаря картинам «Звёздный путь» и «Стартрек: Возмездие». Релиз продолжения следует ожидать в 2019-м.

«Звёздный путь: Дискавери» посвящён команде космического корабля «Дискавери», возглавляемой капитаном Лоркой (Джейсон Айзекс), а главной героиней является землянка Майкл Бёрнем (Сонеква Мартин-Грин), которую воспитали вулканцы.
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№ 1
radio111.ru   17.06.2018 - 14:56
И это скорее всего правильное решение читать далее>>
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