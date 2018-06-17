Музыку для марвеловского кинокомикса впервые напишет женщина

Впервые в истории Marvel Studios музыку для марвеловского кинокомикса напишет женщина. Как утверждает издание Variety
, композитором «Капитана Марвел»
назначена Пинар Топрак
.
Сюжет расскажет о персонаже комиксов Marvel Кэрол Денверс (Бри Ларсон
), которая после взрыва психо-магнетонного устройства трансформируется в гибрид человека и крии, взяв себе имя Мисс Марвел. Позже она стала новым Капитаном Марвел и присоединилась к Стражам Галактики.
В фильме заняты Джуд Лоу
, Сэмюэл Л. Джексон
, Аннетт Беннинг
, Ли Пейс
, Бен Мендельсон
, Джимон Хонсу
и Джемма Чэн
.
Режиссёрами картины, релиз которой запланирован на 7 марта 2019 года, выступят Анна Боуден
и Райан Флек
.
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