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Музыку для марвеловского кинокомикса впервые напишет женщина

17 июня
2018 год

Новости кино >>
17 июня 2018
Впервые в истории Marvel Studios музыку для марвеловского кинокомикса напишет женщина. Как утверждает издание Variety, композитором «Капитана Марвел» назначена Пинар Топрак.


Сюжет расскажет о персонаже комиксов Marvel Кэрол Денверс (Бри Ларсон), которая после взрыва психо-магнетонного устройства трансформируется в гибрид человека и крии, взяв себе имя Мисс Марвел. Позже она стала новым Капитаном Марвел и присоединилась к Стражам Галактики.

В фильме заняты Джуд Лоу, Сэмюэл Л. Джексон, Аннетт Беннинг, Ли Пейс, Бен Мендельсон, Джимон Хонсу и Джемма Чэн.

Режиссёрами картины, релиз которой запланирован на 7 марта 2019 года, выступят Анна Боуден и Райан Флек.
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