Музыку для марвеловского кинокомикса впервые напишет женщина

ревью

Руководство канала CBS уволило шоураннеров Гретхен Берг и Аарона Харбертса в разгар съёмок продолжения.

Один из знаменитых братьев-комедиографов празднует юбилей.

Вместе с ней к кинокомиксу присоединился Алекс Эрнандес.

Таисса Фармига поселилась в румынском монастыре в трейлере «Проклятия монахини»

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Что нужно знать про «Больницу Никербокер»

18 июня на телеканале «Че» начнут показывать «Больницу Никербокер», один из самых успешных и необычных сериалов последнего времени