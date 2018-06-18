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Фестиваль «Зеркало» подвёл итоги

18 июня
2018 год

Новости кино >>
18 июня 2018
В Иванове завершился XII Международный фестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало», сообщает пресс-служба смотра.

Фестиваль «Зеркало» подвёл итоги
фото: Пресс-служба фестиваля «Зеркало»

Гран-при жюри во главе с Мариной Разбежкиной вручило израильской картине «Не забудь меня». Награду получили режиссёр Рам Нехари и исполнитель главной роли Нитай Гвирц. Приз за лучшую режиссуру присуждён иранцу Вахиду Джадидванду за фильм «Ни даты, ни подписи», а приз за выдающиеся художественные достижения достался китайской «Овдовевшей ведьме». Награду получили режиссёр Цай Чэньцзе и продюсер Чжао Фэн.

Жюри молодых критиков «Голос» отметило наградой ленту «Восход Эдерлези» сербского режиссёра Лазара Бодрожи. Ивановские кинозрители, которые традиционно вручают свой приз в программе «Свои», наградили «Войну Анны» Алексея Федорченко.

Фестиваль «Зеркало» подвёл итоги
фото: Пресс-служба фестиваля «Зеркало»

Программный директор Андрей Плахов и почётный гость фестиваля Жан-Марк Барр вручили награду за весомый вклад в кинематограф Андрея Тарковского оператору фильма «Ностальгия» Джузеппе Ланчи. Специальный приз за выдающийся вклад в киноискусство был вручён Рустаму Хамдамову, чей недавний фильм «Мешок без дна» был показан в программе фестиваля.

В память о Кире Муратовой, ушедшей 6 июня, фильмом закрытия фестиваля «Зеркало» стала последняя картина выдающегося режиссёра «Вечное возвращение».
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Вечное возвращениеВойна АнныМешок без днаНостальгия

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