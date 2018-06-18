Фестиваль «Зеркало» подвёл итоги

Гран-при жюри во главе с Мариной Разбежкиной вручило израильской картине «Не забудь меня». Награду получили режиссёр Рам Нехари и исполнитель главной роли Нитай Гвирц. Приз за лучшую режиссуру присуждён иранцу Вахиду Джадидванду за фильм «Ни даты, ни подписи», а приз за выдающиеся художественные достижения достался китайской «Овдовевшей ведьме». Награду получили режиссёр Цай Чэньцзе и продюсер Чжао Фэн.
Жюри молодых критиков «Голос» отметило наградой ленту «Восход Эдерлези» сербского режиссёра Лазара Бодрожи. Ивановские кинозрители, которые традиционно вручают свой приз в программе «Свои», наградили «Войну Анны» Алексея Федорченко.
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