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Осень в Нью-Йорке: съёмки сольника Джокера запланированы на сентябрь

18 июня
2018 год

Новости кино >>
18 июня 2018
Съёмки сольной картины о Джокере начнутся в сентябре в Нью-Йорке, утверждает Omega Underground.


Заглавную роль исполнит Хоакин Феникс, за постановку отвечает Тодд Филлипс, написавший сценарий вместе со Скоттом Силвером, а Мартин Скорсезе заявлен продюсером.

Действие будет происходить в Готэме в начале 80-х, где царит криминальная атмосфера. Зрителям обещают жестокое и мрачное кино. Авторы вдохновлялись сюжетами фильмов Скорсезе, вышедших в те времена («Таксист», «Бешеный бык», «Король комедии»).

Подробная информация о будущей ленте, скорее всего, появится на презентации DC в рамках фестиваля Comic-Con, который пройдёт в Сан-Диего в следующем месяце.
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