Осень в Нью-Йорке: съёмки сольника Джокера запланированы на сентябрь

Съёмки сольной картины о Джокере начнутся в сентябре в Нью-Йорке, утверждает Omega Underground
.
Заглавную роль исполнит Хоакин Феникс
, за постановку отвечает Тодд Филлипс
, написавший сценарий вместе со Скоттом Силвером
, а Мартин Скорсезе
заявлен продюсером.
Действие будет происходить в Готэме в начале 80-х, где царит криминальная атмосфера. Зрителям обещают жестокое и мрачное кино. Авторы вдохновлялись сюжетами фильмов Скорсезе, вышедших в те времена («Таксист»
, «Бешеный бык»
, «Король комедии»
).
Подробная информация о будущей ленте, скорее всего, появится на презентации DC в рамках фестиваля Comic-Con, который пройдёт в Сан-Диего в следующем месяце.
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