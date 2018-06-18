Стартовали съёмки третьего сезона «Ивановых-Ивановых»

В Москве стартовали съёмки третьего сезона популярного комедийного сериала «Ивановы-Ивановы», сообщает пресс-служба «СТС Медиа».
фото: Пресс-служба «СТС Медиа»
«"Ивановы-Ивановы" – один из самых ярких брендов сегодняшнего СТС, проект, который формирует имидж канала. Новый сезон сериала станет ещё более ярким и солнечным и, не сомневаюсь, придётся по душе нашим зрителям, тем более что в нём разворачиваются совершенно невероятные события. В производстве СТС сейчас находится масса проектов, и новый сезон "Ивановых-Ивановых" в очередной раз продемонстрирует аудитории СТС то высокое качество продукта, которое теперь будет неизменно ждать её на нашем канале», – заявил генеральный директор «СТС Медиа» и телеканала СТС Вячеслав Муругов.
В третьем сезоне любимым героям предстоит построить новый мир. Трижды прогоревший Антон воскреснет как птица-феникс и начнёт заново выстраивать свою империю, Лёша продолжит удивлять домочадцев своими бизнес-идеями и футбольными финтами, Даню и Ваню ждут выпускной и студенческая жизнь, а Полина и Лида поборются за равноправие полов. К роскошному особняку Ивановых добавятся футбольное поле, художественная галерея, торговый центр, больница и другие локации. На съёмках актёрам также предстоит угнать вертолёт, перевоплотиться в помещиков и крестьян, попробовать торт с гербом Ивановых и примерить хэллоуинские костюмы и выпускные наряды.
фото: Пресс-служба «СТС Медиа»
В одной из серий герою Михаила Трухина – Лёше Иванову – предстоит не только собрать футбольную команду и доказать сыновьям, что он владеет мячом не хуже их, но и освоить катание на сигвее, и даже научиться стрелять из лука. «Честно говоря, сигвей купил в позапрошлом году и с удовольствием рассекаю на нём в компании дочери, – признался актёр. – В футболе я понимаю меньше, а вот из лука, кстати, стрелял. Как-то ездил с друзьями на охотничью базу, а там в качестве развлечения предложили стрельбу из лука. Это оказалось очень увлекательным занятием».
В отличие от своего старшего коллеги Алексей Лукин с футболом на «ты», правда, в новых сериях его героя Ивана ожидают студенческие приключения, которые для самого актёра окажутся в новинку. «Я многое сделаю впервые: например, освою монолог на белорусском языке, прочитаю рэп, к которому уже готовлюсь, слушая современных рэперов, и станцую на сцене. С последним дела обстоят не так хорошо – спасает только то, что мой герой точно в таком же положении, как и я», – поделился актёр.
фото: Пресс-служба «СТС Медиа»
Алексея и его экранного брата – Семёна Трескунова – ожидает кардинальная смена имиджа: по сюжету, в одной из сцен герои меняются образами «ботаника» и «мачо». В первый съёмочный день прямо на площадке Семёну сделали стильную стрижку. «Сценаристы придумали классный ход. Конечно, ходить в одних и тех же "штанах" все три сезона было бы скучно и мне, и зрителю. Всегда хочется каких-то трансформаций, особенно если ты всю жизнь ботаник. И в этот раз был задуман глобальный рестайлинг, который мне очень нравится», – рассказал актёр.
Перемены во внешнем виде ожидали и героиню Анны Уколовой, которая на съёмках примерила татуировки на шее и пальцах, смешные кудряшки и одежду для заключённых. «Сделала исключение только ради одной серии, в которой Дед решил пофантазировать, – призналась актриса. – А в остальном внешний вид героини остаётся прежним: всё-таки хочется, чтобы зритель узнавал Лиду по знаковой чёлочке». Если Лиде в новых сериях предстоит впервые зарегистрироваться в социальных сетях, то сама актриса пока не готова к познанию виртуального мира: «Я не знаю, что должно произойти, чтобы я завела собственную страничку. Всё своё свободное время отдаю семье, кроме того, у нас дома не принято проводить время, уткнувшись в телефон».
фото: Пресс-служба «СТС Медиа»
Исполнитель роли Деда – Юрий Ицков – напротив, как и его герой в третьем сезоне, с удовольствием осваивает интернет и современные гаджеты. «Я активно пользуюсь планшетами и смартфонами, зарегистрирован в Facebook и "ВКонтакте". Так что можете меня найти и добавиться», – рассказал актёр на съёмках.
обсуждение >>