Владимир Мирзоев снимет веб-сериал для социальной сети «МирТесен»

Режиссер Владимир Мирзоев совместно с социальной сетью «МирТесен» приступил к работе над веб-сериалом «Неправильные», сообщает пресс-служба проекта.
фото: МирТесен
Сериал расскажет о мире будущего, где отношения между людьми изменились до неузнаваемости. Больше нет необходимости искать партнера для продолжения рода, ведь за воспроизводство населения отвечают таинственные аисты. В центре сюжета – молодая пара Николай и Надежда, которые понимают, что не могут жить в такой системе ценностей. Чувства и эмоции для них намного важнее общепринятых норм. Вместе они решают изменить свою судьбу. Автором сценария выступил Эдуард Резник.
«Наша история о том, как в ближайшем будущем может измениться наша антропология. Например, как будет выглядеть общество, где нет сексуальных отношений. Они запрещены, забыты, а органы размножения превратились в неприличный атавизм. Но в этом обществе существуют изгои, те, кто несмотря на табу, исповедует и практикует секс», – отмечает Мирзоев.
«Неправильные» станут первым веб-сериалом собственного производства соцсети «МирТесен», аудитория которой составляет более 18 миллионов уникальных пользователей в месяц.
«У нашего холдинга широкие компетенции в сфере digital, поэтому это естественный шаг, что мы выходим на рынок производства видео. Сегодня канал дистрибуции контента должен быть там, где уже есть пользователь. Рекомендательные механики, заложенные в основу «МирТесен», позволят эффективно распространить контент, что даст возможность нашему веб-сериалу получить максимальный охват и упростит путь к широкой аудитории», – говорит генеральный директор соцсети «МирТесен» Мария Рубцова.
Съемки сериала продлятся до конца лета в Москве и Подмосковье. Премьера состоится осенью эксклюзивно в соцсети «МирТесен».
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