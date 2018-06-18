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Владимир Мирзоев снимет веб-сериал для социальной сети «МирТесен»

18 июня
2018 год

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18 июня 2018
Режиссер Владимир Мирзоев совместно с социальной сетью «МирТесен» приступил к работе над веб-сериалом «Неправильные», сообщает пресс-служба проекта.

Владимир Мирзоев снимет веб-сериал для социальной сети «МирТесен»
фото: МирТесен

Сериал расскажет о мире будущего, где отношения между людьми изменились до неузнаваемости. Больше нет необходимости искать партнера для продолжения рода, ведь за воспроизводство населения отвечают таинственные аисты. В центре сюжета – молодая пара Николай и Надежда, которые понимают, что не могут жить в такой системе ценностей. Чувства и эмоции для них намного важнее общепринятых норм. Вместе они решают изменить свою судьбу. Автором сценария выступил Эдуард Резник.

«Наша история о том, как в ближайшем будущем может измениться наша антропология. Например, как будет выглядеть общество, где нет сексуальных отношений. Они запрещены, забыты, а органы размножения превратились в неприличный атавизм. Но в этом обществе существуют изгои, те, кто несмотря на табу, исповедует и практикует секс», – отмечает Мирзоев.

«Неправильные» станут первым веб-сериалом собственного производства соцсети «МирТесен», аудитория которой составляет более 18 миллионов уникальных пользователей в месяц.

«У нашего холдинга широкие компетенции в сфере digital, поэтому это естественный шаг, что мы выходим на рынок производства видео. Сегодня канал дистрибуции контента должен быть там, где уже есть пользователь. Рекомендательные механики, заложенные в основу «МирТесен», позволят эффективно распространить контент, что даст возможность нашему веб-сериалу получить максимальный охват и упростит путь к широкой аудитории», – говорит генеральный директор соцсети «МирТесен» Мария Рубцова.

Съемки сериала продлятся до конца лета в Москве и Подмосковье. Премьера состоится осенью эксклюзивно в соцсети «МирТесен».
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