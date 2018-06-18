В Ярославле начались съёмки второго сезона «Консультант»

ревью

Новости кино Стартовали съёмки третьего сезона «Ивановых-Ивановых» Полюбившимся героям придётся взорвать вертолёт, научиться кататься на сигвее, стрелять из лука и вернуться в 1917 год.

Новости кино Владимир Мирзоев снимет веб-сериал для социальной сети «МирТесен» Сериал расскажет о мире будущего, где отношения между людьми изменились до неузнаваемости.

Главная тема Мобильное кино: 13 фильмов, снятых на смартфон Нет предела совершенству

Обзор сериалов Что нужно знать про «Больницу Никербокер» 18 июня на телеканале «Че» начнут показывать «Больницу Никербокер», один из самых успешных и необычных сериалов последнего времени

Ролики фильмов «Благими намерениями» Прятать 7 лет ребенка от его настоящей семьи - не самая лучшая идея.