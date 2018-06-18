В Ярославле начались съёмки второго сезона «Консультант»

В новых сериях психологического детектива Вячеславу Широкову и Олегу Брагину предстоит разгадать новую криминальную головоломку. На этот раз, полюбившиеся зрителям герои выйдут на след серийного убийцы, который охотится за солисткой популярной группы Алиной Репиной и убивает девушек, похожих не неё. Широков и Брагин всё ещё по-разному подходят к раскрытию преступлений: Широков развивает свою теорию о психологическом портрете преступника, но в ходе следствия возникнут ситуации, в которых он засомневается в правильности своего метода, а Брагин по-прежнему действует на профессиональной интуиции матёрого следователя.
«Я рад, что сериал получил продолжение. Значит, первый сезон зрителям понравился. Очень радует сценарий, он стал ещё интереснее, расследования сложнее и, главное, в истории меняется эпоха – из "восьмидесятых" наши герои перешли в "девяностые": их жизнь и обстоятельства меняются, и эти признаки нового десятилетия в сценарии ярко выражены. Нравится, что история связана с шоу-бизнесом – наши герои будут гастролировать вместе с эстрадной группой и оказываться в разных переделках. И всё это нанизывается на длинное расследование преступлений серийного маньяка, который охотится за одной певицей. Хочу добавить, что снимать продолжение всегда сложнее. Во-первых, будут сравнивать с первым сезоном и устоявшимся поведением персонажей, образы которых сложно менять. Но менять надо – ничего не стоит на месте. К тому же у нас новая группа и новый режиссёр. Что очень хорошо – вливаются свежие силы в нашу работу. Но в то же время – волнительно, сработаемся ли мы, станем одной командой как раньше. Надеюсь, станем! Главное, что мне сказал Алексей Иванович Слаповский (автор сценария первого и второго сезона «Консультанта»), что ко второму сезону надо относиться не как к продолжению, а как к абсолютно новой интересной истории. Я с ним полностью согласен», – рассказывает Кирилл Кяро.
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