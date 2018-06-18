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Терри Гиллиам остался без прав на фильм «Человек, который убил Дон Кихота»

18 июня
2018 год

Новости кино >>
18 июня 2018
Злоключения многострадального долгостроя Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота» не закончились, несмотря на мировую премьеру, состоявшуюся на 71-го Каннском международном кинофестивале.

Терри Гиллиам остался без прав на фильм «Человек, который убил Дон Кихота»

Согласно THR, режиссёр лишился прав на собственное детище, проиграв в Парижском апелляционном суде, решившем дело в пользу продюсерской компании Alfama Films и её главы Паулу Бранку. Контракт, подписанный в 2016-м между Гиллиамом и Бранку, остался в силе. Знаменитому режиссёру также придётся выплатить продюсеру десять тысяч евро. Прокатная судьба фильма теперь под большим вопросом.

Проблемы с авторскими правами начались после заявления Бранку, из которого следовало, что между сторонами был заключён договор. Продюсер пообещал дать ссуду, когда у картины появились очередные финансовые трудности, и ему достались права на фильм. При этом Гиллиам получил полную творческую свободу. Впрочем, денег создатели ленты так и не получили, и было решено перейти под крыло Amazon.

Терри Гиллиам приступил к работе над «Дон Кихотом» 20 лет назад. Первоначально главные роли должны были сыграть Джонни Депп и Жан Рошфор, но в результате многочисленных перерывов из-за недостатка финансирования актёрская команда полностью поменялась. Трудностям съёмок посвящена документальная лента «Затерянные в Ла-Манче», вышедшая в 2002 году.
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