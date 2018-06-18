Терри Гиллиам остался без прав на фильм «Человек, который убил Дон Кихота»

Злоключения многострадального долгостроя Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота»
не закончились, несмотря на мировую премьеру, состоявшуюся на 71-го Каннском международном кинофестивале.
Согласно THR
, режиссёр лишился прав на собственное детище, проиграв в Парижском апелляционном суде, решившем дело в пользу продюсерской компании Alfama Films и её главы Паулу Бранку
. Контракт, подписанный в 2016-м между Гиллиамом и Бранку, остался в силе. Знаменитому режиссёру также придётся выплатить продюсеру десять тысяч евро. Прокатная судьба фильма теперь под большим вопросом.
Проблемы с авторскими правами начались после заявления Бранку, из которого следовало, что между сторонами был заключён договор. Продюсер пообещал дать ссуду, когда у картины появились очередные финансовые трудности, и ему достались права на фильм. При этом Гиллиам получил полную творческую свободу. Впрочем, денег создатели ленты так и не получили, и было решено перейти под крыло Amazon.
Терри Гиллиам
приступил к работе над «Дон Кихотом»
20 лет назад. Первоначально главные роли должны были сыграть Джонни Депп
и Жан Рошфор
, но в результате многочисленных перерывов из-за недостатка финансирования актёрская команда полностью поменялась. Трудностям съёмок посвящена документальная лента «Затерянные в Ла-Манче»
, вышедшая в 2002 году.
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