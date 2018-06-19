Эмма Робертс вновь оживет в восьмом сезоне «Американской истории ужасов»?

Вероятнее всего актриса вернется к роли Мэдисон Монтгомери — молодой ведьмы из третьего сезона сериала под названием «Шабаш».
фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images
На своей страничке в Instagram Робертс выложила видео в образе героини, а после этого шутила в переписке в твиттере с режиссером Райаном Мерфи и о том, какой будет ее первая реплика, пишет Deadline.
Ранее Мерфи сообщил о том, что новые эпизоды антологии выйдут на экраны уже в сентябре 2018 года. Восьмой сезон станет кроссовером «Шабаша» и «Дома-убийцы». Также известно, что роли в новых сериях исполнят Сара Полсон, Кэти Бэйтс, Эван Питерс, Билли Лурд, Адина Портер, Лесли Гроссмен и Билли Айкнер.
7-й сезон сериала под названием «Культ», посвящённый президентским выборам в США 2016-го года, появился на экранах в прошлом сентябре.
«Американская история ужасов» выходит с 2011 года и уже была удостоена двух «Золотых глобусов» (в 2012 и 2016 годах), а также трёх премий Emmy (в 2012, 2013 и 2014 годах).
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