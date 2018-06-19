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Джон Бернтал возвращается в команду «Ходячих мертвецов»

19 июня
2018 год

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19 июня 2018
Джон Бернтал спустя 7 сезонов вернется к актерскому составу сериала «Ходячие мертвецы». Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.

Джон Бернтал возвращается в команду «Ходячих мертвецов»
фото: ERIK PENDZICH/REX/SHUTTERSTOCK

Актер вновь сыграет Шейна Уолша. Издание пишет, что герой Бернтала, который был убит во втором сезоне проекта и появился в третьем в виде галлюцинации, предстанет в новых эпизодах в серии флешбэков.

В конце мая появилась информация о том, что Эндрю Линкольн, сыгравший Рика Граймса, планирует покинуть проект после девятого сезона.

Новые эпизоды зомби-сериала планируется выпустить осенью 2018 года.
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