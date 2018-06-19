Джон Бернтал возвращается в команду «Ходячих мертвецов»

Джон Бернтал
спустя 7 сезонов вернется к актерскому составу сериала «Ходячие мертвецы
». Об этом сообщает Variety
со ссылкой на источники.
фото: ERIK PENDZICH/REX/SHUTTERSTOCK
Актер вновь сыграет Шейна Уолша. Издание пишет, что герой Бернтала, который был убит во втором сезоне проекта и появился в третьем в виде галлюцинации, предстанет в новых эпизодах в серии флешбэков.
В конце мая появилась информация о том, что Эндрю Линкольн
, сыгравший Рика Граймса, планирует покинуть проект после девятого сезона.
Новые эпизоды зомби-сериала планируется выпустить осенью 2018 года.
обсуждение >>