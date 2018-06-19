Российские режиссеры призвали президента РФ помиловать Олега Сенцова

Российские деятели культуры обратились к президенту Владимиру Путину с призывом помиловать осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова. Полный текст обращения опубликован на сайте «Эха Москвы».
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это обращение, подчеркнул, что существует специальная процедура помилования, инициировать которую должен сам режиссер. «Дело в том, что резонанс общественный никоим образом не может повлиять, естественно, на вступившее в силу решение суда Российской Федерации, это совершенно разные измерения», - приводит его заявление агентство РИА Новости.
Напомним, что приговор по делу Сенцова был вынесен 25 августа 2015 года, режиссер приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Предположительно, Сенцов участвовал в подготовке терактов в Крыму с целью добиться выхода полуострова их состава России. 14 режиссер объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.
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