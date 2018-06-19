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Российские режиссеры призвали президента РФ помиловать Олега Сенцова

19 июня
2018 год

Новости кино >>
19 июня 2018
Российские деятели культуры обратились к президенту Владимиру Путину с призывом помиловать осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова. Полный текст обращения опубликован на сайте «Эха Москвы».

Российские режиссеры призвали президента РФ помиловать Олега Сенцова
фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В письме за подписью Андрея Звягинцева, Екатерины Мцитуридзе, Валерия Тодоровского, Алексея Учителя и Чулпан Хаматовой говорится о необходимости «проявить милосердие, чтобы спасти человеческую жизнь».

Подписанты письма, среди которых также Владимир Познер, Ксения Собчак, Алексей Федорченко, Юрий Норштейн, Константин Бронзит, Александр Сокуров и Павел Лунгин, выразили мнение, что вина Сенцова не настолько велика, чтобы за нее присуждали 20 лет заключения. «Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями», – говорится в документе.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это обращение, подчеркнул, что существует специальная процедура помилования, инициировать которую должен сам режиссер. «Дело в том, что резонанс общественный никоим образом не может повлиять, естественно, на вступившее в силу решение суда Российской Федерации, это совершенно разные измерения», - приводит его заявление агентство РИА Новости.

Напомним, что приговор по делу Сенцова был вынесен 25 августа 2015 года, режиссер приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Предположительно, Сенцов участвовал в подготовке терактов в Крыму с целью добиться выхода полуострова их состава России. 14 режиссер объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.
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персоны
Константин БронзитАндрей ЗвягинцевПавел ЛунгинЕкатерина МцитуридзеЮрий НорштейнОлег СенцовАлександр СокуровВалерий ТодоровскийАлексей УчительАлексей ФедорченкоЧулпан Хаматова

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