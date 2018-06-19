Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Виктор Шамиров приступил к работе над вторым сезоном «Вне игры»

19 июня
2018 год

Новости кино >>
19 июня 2018
Стартовали съемки новых эпизодов сериала «Вне игры» для телеканала «Супер», главные роли в котором исполнили Ростислав Бершауэр, Никита Павленко и Анна Тараторкина.

«Три года назад, понимая, какой невероятный зрительский ажиотаж разразится в России вокруг ЧМ- 2018, мы начали разработку сериала «Вне игры». Цифры, которые проект показал в эфире телеканала «Супер» подтверждают, что мы попали «в десятку» и с выбором темы, и с моментом показа, – заявил продюсер сериала Алексей Троцюк. – Сейчас широкому зрителю тема футбола интересна как никогда. Мы предприняли попытку честно об этом рассказать и можем судить, что попытка удалась. Сейчас мы ведем работу над вторым сезоном».

Виктор Шамиров приступил к работе над вторым сезоном «Вне игры»

В ленте, режиссером которой выступил Виктор Шамиров, сыграли футболисты «Локомотива» Гильерме, Дмитрий Тарасов, Антон и Алексей Миранчуки, Дмитрий Баринов и Дмитрий Лоськов.

Сюжетная линия – в основе которой реальная история главного автора Руслана Хачмамука – выстраивается вокруг странной дружбы бывшего профессионального футболиста, одинокого, пьющего скаута футбольной школы ФК «Локомотив» Фила и фаната клуба Саши. В ленте также присутствует любовная линия, которая расскажет об отношениях Фила и Ольги – матери талантливого пятнадцатилетнего парня Дениса Рыбальченко, которому Фил и Саша пытаются помочь стать большим футболистом. Игра переплетает судьбы людей из разных поколений, дает шанс на успех, дружбу и любовь.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Ростислав БершауэрНикита ПавленкоАнна ТараторкинаАлексей ТроцюкВиктор Шамиров
фильмы
Вне игры

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валерий Хозяйчев
19 июня ушёл из жизни актёр Валерий Хозяйчев.
Виктор Павленко
18 июня ушёл из жизни актёр Виктор Павленко.
Джаксылык Давлетов
16 июня ушёл из жизни актёр, режиссёр Джаксылык Давлетов.
Любовь Филиппова
16 июня ушла из жизни актриса Любовь Филиппова.
Станислав Говорухин
14 июня ушёл из жизни режиссёр Станислав Говорухин.

День рождения >>

Дарья Волга
Шухрат Иргашев
Павел Панков
Елена Радевич
Станислав Рядинский
Наталья Селезнёва
Евгения Уралова
Роман Хомятов
Ольга Хорькова
Пол Дано
Хью Дэнси
Жан Дюжарден
Луи Журдан
Зои Салдана
Робин Танни
Кэтлин Тёрнер
все родившиеся 19 июня >>

Афиша кино >>

Ночная смена
комедия
Россия, 2018
Прощаться не будем
детектив, шпионский фильм
Россия, 2018
8 подруг Оушена
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2018
Горы
научно-популярный фильм о природе
Австралия, 2017
Сага о чудовище. Сумерки
фильм ужасов, фэнтези
США, 2018
Убежище дьявола
фильм ужасов
Мексика, Чили, 2017
Фобия
драма, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Норвегия, 2017
Мир будущего
научная фантастика, приключения
США, 2018
Фото на память
триллер, фильм ужасов
Россия, 2018
Аферисты поневоле
комедия, криминальный фильм
Великобритания, Канада, США, 2018
Захочу и соскочу: Мастеркласс
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, 2017
Любить Пабло
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
Испания, Болгария, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью