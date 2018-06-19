Виктор Шамиров приступил к работе над вторым сезоном «Вне игры»

Стартовали съемки новых эпизодов сериала «Вне игры
» для телеканала «Супер», главные роли в котором исполнили Ростислав Бершауэр
, Никита Павленко
и Анна Тараторкина
.
«Три года назад, понимая, какой невероятный зрительский ажиотаж разразится в России вокруг ЧМ- 2018, мы начали разработку сериала «Вне игры». Цифры, которые проект показал в эфире телеканала «Супер» подтверждают, что мы попали «в десятку» и с выбором темы, и с моментом показа
, – заявил продюсер сериала Алексей Троцюк
. – Сейчас широкому зрителю тема футбола интересна как никогда. Мы предприняли попытку честно об этом рассказать и можем судить, что попытка удалась. Сейчас мы ведем работу над вторым сезоном
».
В ленте, режиссером которой выступил Виктор Шамиров
, сыграли футболисты «Локомотива» Гильерме, Дмитрий Тарасов, Антон и Алексей Миранчуки, Дмитрий Баринов и Дмитрий Лоськов.
Сюжетная линия – в основе которой реальная история главного автора Руслана Хачмамука – выстраивается вокруг странной дружбы бывшего профессионального футболиста, одинокого, пьющего скаута футбольной школы ФК «Локомотив» Фила и фаната клуба Саши. В ленте также присутствует любовная линия, которая расскажет об отношениях Фила и Ольги – матери талантливого пятнадцатилетнего парня Дениса Рыбальченко, которому Фил и Саша пытаются помочь стать большим футболистом. Игра переплетает судьбы людей из разных поколений, дает шанс на успех, дружбу и любовь.
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