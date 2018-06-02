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Персонажи «Суперсемейки 2» заговорят голосами Игоря Угольникова и Игоря Верника

2 июня
2018 год

Новости кино >>
2 июня 2018
Стал известен российский состав актёров озвучания нового мультфильма Disney/Pixar «Суперсемейка 2», который появится на больших экранах страны с 14 июня.

Как сообщает пресс-служба российского отделения компании Disney, голоса героям анимационного фильма подарили Игорь Угольников и Игорь Верник, а также талантливые юные дебютанты Полина и Даниил Виторганы.

Персонажи «Суперсемейки 2» заговорят голосами Игоря Угольникова и Игоря Верника
фото: Пресс-служба российского отделения компании Disney

Вместо режиссёра картины Брэда Бёрда обладающую исключительным чувством стиля Эдну «Э» Мод для отечественного зрителя озвучивает актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Игорь Угольников. «Вообще озвучивать мультфильмы большая радость – переключаешься от своей основной продюсерской и режиссёрской работы и становишься заново ребенком, – признаётся он. – Я озвучиваю Эдну. Да, это женщина! Кутюрье! Она немного заносчива, знает себе цену, несколько хвастлива, но при этом много чего умеет. Чем характернее персонаж, тем интереснее работать».

Персонажи «Суперсемейки 2» заговорят голосами Игоря Угольникова и Игоря Верника
фото: Пресс-служба российского отделения компании Disney

Игорь Верник подарил свой голос лучшему другу семьи Парр Люциусу Бесту, известному как Фреон. «Мой герой – по-настоящему крутой парень! Фреон сильный, невозмутимый, с юмором, добрый, азартный. Мой герой всегда приходит на помощь, на него можно положиться, – рассказал о своём персонаже актёр. – Когда я смотрел анимационный фильм «Суперсемейка» 14 лет назад, у меня и мыслей не было, что я буду озвучивать кого-то из персонажей! Я был очень рад предложению стать российским голосом Фреона».

Персонажи «Суперсемейки 2» заговорят голосами Игоря Угольникова и Игоря Верника
фото: Пресс-служба российского отделения компании Disney

Фиалка – старший ребёнок семейства Парр – заговорит с интонациями юной актрисы Полины Виторган, которая впервые участвует в озвучании анимационного фильма: «Я пришла на пробы дубляжа первый раз в жизни, поэтому для меня это абсолютный дебют! В начале мне было сложно, потому что я не понимала, как строится процесс. В театре играешь по-одному, в кино по-другому, а тут совсем иначе – всё только голосом. Это сложно, но получаешь невероятное удовольствие от процесса, и мне всегда хотелось озвучивать анимационные фильмы, поэтому я очень рада, что у меня появилась такая возможность! Я озвучиваю Фиалку, и мне очень понятна моя героиня. Она кажется вредной, хотя на самом деле она очень хорошая, ответственная, весёлая, нежная, трепетная девочка, просто она так защищается».

Персонажи «Суперсемейки 2» заговорят голосами Игоря Угольникова и Игоря Верника
фото: Пресс-служба российского отделения компании Disney

Даниил Виторган озвучивает обычного парня Тони Райдинджера, который учится с Фиалкой в одном классе и в которого девочка влюблена без памяти: «Я озвучиваю персонажа по имени Тони, который по сюжету попадает в очень неоднозначную историю, узнав о суперспособностях Фиалки. Тони скромный, хороший и воспитанный мальчик, он уважает других людей, доброжелательный. И мне показалось, что этими качествами мой герой и я очень похожи».
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