Персонажи «Суперсемейки 2» заговорят голосами Игоря Угольникова и Игоря Верника

Стал известен российский состав актёров озвучания нового мультфильма Disney/Pixar «Суперсемейка 2», который появится на больших экранах страны с 14 июня.
Как сообщает пресс-служба российского отделения компании Disney, голоса героям анимационного фильма подарили Игорь Угольников и Игорь Верник, а также талантливые юные дебютанты Полина и Даниил Виторганы.
фото: Пресс-служба российского отделения компании Disney
Вместо режиссёра картины Брэда Бёрда обладающую исключительным чувством стиля Эдну «Э» Мод для отечественного зрителя озвучивает актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Игорь Угольников. «Вообще озвучивать мультфильмы большая радость – переключаешься от своей основной продюсерской и режиссёрской работы и становишься заново ребенком, – признаётся он. – Я озвучиваю Эдну. Да, это женщина! Кутюрье! Она немного заносчива, знает себе цену, несколько хвастлива, но при этом много чего умеет. Чем характернее персонаж, тем интереснее работать».
фото: Пресс-служба российского отделения компании Disney
Игорь Верник подарил свой голос лучшему другу семьи Парр Люциусу Бесту, известному как Фреон. «Мой герой – по-настоящему крутой парень! Фреон сильный, невозмутимый, с юмором, добрый, азартный. Мой герой всегда приходит на помощь, на него можно положиться, – рассказал о своём персонаже актёр. – Когда я смотрел анимационный фильм «Суперсемейка» 14 лет назад, у меня и мыслей не было, что я буду озвучивать кого-то из персонажей! Я был очень рад предложению стать российским голосом Фреона».
фото: Пресс-служба российского отделения компании Disney
Фиалка – старший ребёнок семейства Парр – заговорит с интонациями юной актрисы Полины Виторган, которая впервые участвует в озвучании анимационного фильма: «Я пришла на пробы дубляжа первый раз в жизни, поэтому для меня это абсолютный дебют! В начале мне было сложно, потому что я не понимала, как строится процесс. В театре играешь по-одному, в кино по-другому, а тут совсем иначе – всё только голосом. Это сложно, но получаешь невероятное удовольствие от процесса, и мне всегда хотелось озвучивать анимационные фильмы, поэтому я очень рада, что у меня появилась такая возможность! Я озвучиваю Фиалку, и мне очень понятна моя героиня. Она кажется вредной, хотя на самом деле она очень хорошая, ответственная, весёлая, нежная, трепетная девочка, просто она так защищается».
фото: Пресс-служба российского отделения компании Disney
Даниил Виторган озвучивает обычного парня Тони Райдинджера, который учится с Фиалкой в одном классе и в которого девочка влюблена без памяти: «Я озвучиваю персонажа по имени Тони, который по сюжету попадает в очень неоднозначную историю, узнав о суперспособностях Фиалки. Тони скромный, хороший и воспитанный мальчик, он уважает других людей, доброжелательный. И мне показалось, что этими качествами мой герой и я очень похожи».
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