Персонажи «Суперсемейки 2» заговорят голосами Игоря Угольникова и Игоря Верника

ревью

Писательница приступила к работе над сценарием третьей части популярного фэнтези-цикла.

«Лето», второй «Мир Юрского периода» и ещё 13 фильмов июня

Юлия Меньшова рассказала, как в детстве её отправляли работать в колхоз

История о подвиге и любви супругов Прончищевых — полярных исследователей Арктики.

Призраки — элитный отряд сверхсекретной разведки: официально они не существуют, но они решают задачи, когда старые методы уже не работают.

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Кинотавр-2018: Режиссеру-дебютанту не хватает веры в себя и свое кино

Ольга Зуева, Тимофей Жалнин, Александр Горчилин и другие участники нового конкурса главного российского фестиваля – о своих фильмах и сложностях профессии