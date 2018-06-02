Стартовали съёмки комедии «Три в одном»

На днях стартовали съёмки комедии Руслана Паушу с рабочим названием «Три в одном» с Филиппом Рейнхардтом в главной роли, сообщает пресс-служба корпорации «Русская Фильм Группа», ответственной за производство картины.
В центре сюжета – три абсолютно разные пары, они находятся на разных этапах отношений, и даже социальный их статус неодинаков. Вера, Надя, Люба – лучшие подруги, которые вдруг узнали, что их мужчины изменяют им с некой Марго. Обманутые женщины идут на всё и решают убить соперницу.
фото: Пресс-служба корпорации «Русская Фильм Группа»
«Сценарий фильма очень крут. Могу сказать, что данный проект по качеству можно сравнить с хорошими американскими картинами. Это романтическо-драматическая комедия. Я ни разу не видел ничего подобного в России раньше. Никогда! Одновременно со всем, это философская, умная картина, местами прорывается просто смех сквозь слезы. Это очень красивый фильм о любви, отношениях и культурных различиях между людьми из разных стран», – рассказывает Филипп Рейнхардт.
обсуждение >>