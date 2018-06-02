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Стартовали съёмки комедии «Три в одном»

2 июня
2018 год

Новости кино >>
2 июня 2018
На днях стартовали съёмки комедии Руслана Паушу с рабочим названием «Три в одном» с Филиппом Рейнхардтом в главной роли, сообщает пресс-служба корпорации «Русская Фильм Группа», ответственной за производство картины.

В центре сюжета – три абсолютно разные пары, они находятся на разных этапах отношений, и даже социальный их статус неодинаков. Вера, Надя, Люба – лучшие подруги, которые вдруг узнали, что их мужчины изменяют им с некой Марго. Обманутые женщины идут на всё и решают убить соперницу.

Стартовали съёмки комедии «Три в одном»
фото: Пресс-служба корпорации «Русская Фильм Группа»

«Сценарий фильма очень крут. Могу сказать, что данный проект по качеству можно сравнить с хорошими американскими картинами. Это романтическо-драматическая комедия. Я ни разу не видел ничего подобного в России раньше. Никогда! Одновременно со всем, это философская, умная картина, местами прорывается просто смех сквозь слезы. Это очень красивый фильм о любви, отношениях и культурных различиях между людьми из разных стран», – рассказывает Филипп Рейнхардт.

По словам продюсера фильма Алексея Петрухина, сейчас у команды стоит выбор между тремя названиями картины: «Три в одном», «Я не такая. Я не такой» и «Измени мне». Интерактивное голосование пройдёт 5 июня на Кинорынке в Сочи.

Помимо Рейнхардта, в съёмках задействованы Анна Чурина, Кристина Бабушкина, Рената Пиотровски, Анатолий Руденко, Иван Кокорин, Наталья Лесниковская, Тимур Боканча и другие актёры. За трюки, спецэффекты и каскадёров отвечает команда, возглавляемая Валерием Деркачом. Оператором-постановщиком выступает Илья Бойко. Премьера намечена на 6 декабря текущего года. Прокатом займётся новая компания RFG Distribution.
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