Джоан Роулинг вернулась к «Фантастическим тварям»

Джоан Роулинг
приступила к работе над сценарием третьей части «Фантастических тварей»
, которая выйдет в прокат в ноябре 2020-го. Об этом сообщила сама писательница на своём официальном сайте
.
Во втором фильме серии с подзаголовком «Преступления Грин-де-Вальда»
, чьим режиссёром вновь выступил Дэвид Йейтс
, зрителям поведают о том, как волшебник Альбус Дамблдор (Джуд Лоу
) вместе со своим бывшим учеником Ньютом Скамандром (Эдди Редмэйн
) пытается помешать коварным планам могущественного тёмного мага Геллерта Грин-де-Вальда (Джонни Депп
). Помогать им будут Тина (Кэтрин Уотерстон
), Куини (Элисон Судол
) и Якоб (Дэн Фоглер
).
В сиквеле, выходящем в прокат 15 ноября
текущего года, также заняты Зои Кравец
, Эзра Миллер
, Каллум Тёрнер
и Клаудия Ким
. Всего на основе фэнтези-цикла запланировано пять фильмов.
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