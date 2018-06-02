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Джоан Роулинг вернулась к «Фантастическим тварям»

2 июня
2018 год

Новости кино >>
2 июня 2018
Джоан Роулинг приступила к работе над сценарием третьей части «Фантастических тварей», которая выйдет в прокат в ноябре 2020-го. Об этом сообщила сама писательница на своём официальном сайте.

Джоан Роулинг вернулась к «Фантастическим тварям»

Во втором фильме серии с подзаголовком «Преступления Грин-де-Вальда», чьим режиссёром вновь выступил Дэвид Йейтс, зрителям поведают о том, как волшебник Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) вместе со своим бывшим учеником Ньютом Скамандром (Эдди Редмэйн) пытается помешать коварным планам могущественного тёмного мага Геллерта Грин-де-Вальда (Джонни Депп). Помогать им будут Тина (Кэтрин Уотерстон), Куини (Элисон Судол) и Якоб (Дэн Фоглер).

В сиквеле, выходящем в прокат 15 ноября текущего года, также заняты Зои Кравец, Эзра Миллер, Каллум Тёрнер и Клаудия Ким. Всего на основе фэнтези-цикла запланировано пять фильмов.
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