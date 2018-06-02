Тим Миллер привёз в Испанию киборгов

Испанию захватили киборги.
Согласно целому ряду местных изданий, Тим Миллер
приступил на территории страны к съёмкам шестого «Терминатора»
, чьим продюсером выступает режиссёр оригинала Джеймс Кэмерон
.
Картина заявлена как прямое продолжение «Судного дня»
. Наталье Рейес
предстоит сыграть одну из главных ролей – мексиканскую девушку Дани. Габриэль Луна
предстанет в качестве Терминатора следующего поколения. Диего Бонета
сыграет брата Дани, а Маккензи Дэвис
станет солдатом-убийцей из будущего. Найдётся место и для звёзд серии Арнольда Шварценеггера
и Линды Хэмилтон
.
Премьера «Терминатора 6» намечена на 22 ноября 2019
-го.
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