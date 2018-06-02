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Каю Скоделарио окружат аллигаторы в триллере Александра Ажа

2 июня
2018 год

Новости кино >>
2 июня 2018
Звезда пятых «Пиратов Карибского моря» Кая Скоделарио сыграет главную роль в малобюджетном триллере Александра Ажа Crawl, сообщает THR.

Каю Скоделарио окружат аллигаторы в триллере Александра Ажа

Актрисе достанется образ девушки, которая при попытке спасти отца от урагана пятой категории попадает в затопленный дом, где её нежелательными соседями становятся аллигаторы.

Ажа подправил сценарий, написанный братьями Шоном и Майклом Расмуссенами. Продюсером заявлен Сэм Рэйми.
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Каю Скоделарио окружат аллигаторы в триллере Александра Ажа фотографии
Каю Скоделарио окружат аллигаторы в триллере Александра Ажа фотографии
Каю Скоделарио окружат аллигаторы в триллере Александра Ажа фотографии
Каю Скоделарио окружат аллигаторы в триллере Александра Ажа фотографии
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