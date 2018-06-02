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2 июня 2018
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Каю Скоделарио окружат аллигаторы в триллере Александра Ажа
Каю Скоделарио окружат аллигаторы в триллере Александра Ажа
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2 июня 2018
Звезда пятых
«Пиратов Карибского моря» Кая Скоделарио
сыграет главную роль в малобюджетном триллере
Александра Ажа
Crawl
, сообщает
THR
.
Актрисе достанется образ девушки, которая при попытке спасти отца от урагана пятой категории попадает в затопленный дом, где её нежелательными соседями становятся аллигаторы.
Ажа подправил сценарий, написанный братьями
Шоном
и
Майклом Расмуссенами
. Продюсером заявлен
Сэм Рэйми
.
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