CBS намерена расширить франшизу «Стартрека»

CBS планирует расширить франшизу «Стартрека
» новыми проектами. Об этом сообщает Variety
со ссылкой на источники.
По данным издания, компания заключила договор со сценаристом и режиссером Алексом Куртцманом
сроком на пять лет. Контрактом предусмотрена разработка сериалов, мини-сериалов и анимационных шоу.
Куртцман на данный момент выступает создателем и исполнительным продюсером сериала «Стартрек: Дискавери
».
Франшиза «Стартрека» включает в себя книги, сериалы, фильмы и компьютерные игры. Автором идеи и основателем проекта, первый эпизод
которого появился на экранах в 1966 году, стала Джин Родденберри
.
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