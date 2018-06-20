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CBS намерена расширить франшизу «Стартрека»

20 июня
2018 год

Новости кино >>
20 июня 2018
CBS планирует расширить франшизу «Стартрека» новыми проектами. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.

По данным издания, компания заключила договор со сценаристом и режиссером Алексом Куртцманом сроком на пять лет. Контрактом предусмотрена разработка сериалов, мини-сериалов и анимационных шоу.

CBS намерена расширить франшизу «Стартрека»

Куртцман на данный момент выступает создателем и исполнительным продюсером сериала «Стартрек: Дискавери».

Франшиза «Стартрека» включает в себя книги, сериалы, фильмы и компьютерные игры. Автором идеи и основателем проекта, первый эпизод которого появился на экранах в 1966 году, стала Джин Родденберри.
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