Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Уилл Феррелл участвует в «Евровидении»

20 июня
2018 год

Новости кино >>
20 июня 2018
Уилл Феррелл исполнит главную роль в новой комедии Netflix «Евровидение». Об этом сообщает Deadline.

Какого именно персонажа предстоит сыграть актеру, пока неизвестно, так как подробности сюжета держатся в секрете. Феррелл также будет заниматься разработкой сценария ленты вместе с Эндрю Стилом.

Уилл Феррелл участвует в «Евровидении»
фото: Le Caer/REX/Shutterstock

Исполнительным продюсером фильма выступит Адам Маккей, помогать ему будут Феррелл и Джессика Элбаум.

По информации издания, в центре сюжета картины будет сам конкурс. Дата начала съемок и релиза ленты пока не сообщаются.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Адам МакКейУилл Феррелл

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Юрий Ароян
19 июня ушёл из жизни актёр Юрий Ароян.
Валерий Хозяйчев
19 июня ушёл из жизни актёр Валерий Хозяйчев.
Виктор Павленко
18 июня ушёл из жизни актёр Виктор Павленко.
Александр Марьясин
16 июня ушёл из жизни актёр, музыкант Александр Марьясин.
Джаксылык Давлетов
16 июня ушёл из жизни актёр, режиссёр Джаксылык Давлетов.

День рождения >>

Мария Аниканова
Александр Баргман
Владимир Емельянов
Владимир Коренев
Маркус Кунце
Людмила Марченко
Ольга Прокофьева
Полина Сыркина
Иван Шабалтас
Дэнни Айелло
Джон Гудман
Николь Кидман
Мартин Ландау
Ульрих Мюэ
Эррол Флинн
Бретт Хэлси
все родившиеся 20 июня >>

Афиша кино >>

Ночная смена
комедия
Россия, 2018
Прощаться не будем
детектив, шпионский фильм
Россия, 2018
8 подруг Оушена
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2018
Горы
научно-популярный фильм о природе
Австралия, 2017
Сага о чудовище. Сумерки
фильм ужасов, фэнтези
США, 2018
Убежище дьявола
фильм ужасов
Мексика, Чили, 2017
Фобия
драма, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Норвегия, 2017
Мир будущего
научная фантастика, приключения
США, 2018
Фото на память
триллер, фильм ужасов
Россия, 2018
Аферисты поневоле
комедия, криминальный фильм
Великобритания, Канада, США, 2018
Захочу и соскочу: Мастеркласс
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, 2017
Любить Пабло
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
Испания, Болгария, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью