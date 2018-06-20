Уилл Феррелл участвует в «Евровидении»

Уилл Феррелл
исполнит главную роль в новой комедии Netflix «Евровидение
». Об этом сообщает Deadline
.
Какого именно персонажа предстоит сыграть актеру, пока неизвестно, так как подробности сюжета держатся в секрете. Феррелл также будет заниматься разработкой сценария ленты вместе с Эндрю Стилом
.
фото: Le Caer/REX/Shutterstock
Исполнительным продюсером фильма выступит Адам Маккей
, помогать ему будут Феррелл и Джессика Элбаум
.
По информации издания, в центре сюжета картины будет сам конкурс. Дата начала съемок и релиза ленты пока не сообщаются.
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